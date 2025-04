Temporal deixa quase 300 árvores e galhos caídos em Porto Alegre

Devido às fortes chuvas e às rajadas de ventos de 111km/h em Porto Alegre, 296 ocorrências de árvores caídas e galhos de grande porte foram registradas pela secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) até a tarde desta terça-feira (1). Conforme a pasta, o número tende a aumentar a partir do recolhimento em praças e parques.



A prioridade, no primeiro momento, é a liberação das vias. “A ideia é liberar as vias, colocar os galhos para os lados para depois fazermos o recolhimento com mais calma”, explica o secretário de serviços Urbanos da Capital, Vitorino Bassegio. De acordo com ele, a prefeitura irá avaliar se há necessidade de contrato emergencial. “Por enquanto, conseguimos dar conta com as equipes que temos”, afirma.

LEIA MAIS: Dez municípios gaúchos apresentam ocorrências junto à Defesa Civil após temporal

Entre os locais mais impactados, com base nos registros do 156, estão as regiões Cruzeiro, Quarto Distrito e a Região Central, principalmente, no bairro Moinhos de Vento. O material recolhido é levado para dois espaços privados na Zona Norte da Capital, um no bairro Humaitá e outro na avenida Assis Brasil, além do transbordo para Lomba do Pinheiro. O transporte é realizado por meio de empresas privadas. Entre as principais demandas, a queda de galhos de palmeiras.



As equipes também estão em diálogo com as subprefeituras e com o prefeito Sebastião Melo. Por meio do X, Melo reforçou que esteve com representantes da CEEE Equatorial para atualização da situação da cidade e alinhamento das ações prioritárias.