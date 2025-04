Dez municípios gaúchos apresentam ocorrências junto à Defesa Civil após temporal

A tarde de terça-feira (1) foi de temporais acompanhados de fortes ventos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as rajadas chegaram a 111 km/h na Zona Norte, derrubando árvores e danificando a rede. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 10 municípios apresentam ocorrências em aberto após os eventos climáticos de ontem.

LISTA DE MUNICÍPIOS

1. Bom Retiro do Sul: reportou queda de árvores que provocaram, em um ponto, queda de um poste e no outro ponto rompimento dos fios de baixa tensão.



2. Butiá: três casas destelhadas, sendo uma casa no bairro Charrua e duas casas no bairro Santa Rita, respectivamente.



3. Cachoeirinha: informou que houve destelhamento de três residências e um comércio e queda de galho obstruindo o passeio público.



4. Canoas: reportou 256 residências com telhados danificados, queda de 62 árvores e 35 escolas com algum dano. Ocorreram danos no telhado de cinco postos de saúde. Bairros Rio Branco, Fátima, Harmonia, Niterói, São Luiz Mathias, Mato Grande Vila Cerne, 5 colônias, Santo Operário e Igara, ficaram parcialmente sem energia elétrica.



5. Eldorado do Sul: cerca de 450 casas e 15 escolas municipais foram atingidas. Amanhã não haverá aula na rede municipal.



6. Inhacorá: reportou prejuízos em residências devido aos ventos fortes, ocasionando queda de árvores.



7. Minas do Leão: casas e prédios destelhados, grande quantidade de postes e árvores obstruindo as vias. Duas pessoas feridas, aguardando mais dados.



8. Nova Santa Rita: reportou o destelhamento de residências, queda de árvores em residência e veículo. Quedas de árvores com galhos obstruindo as vias e o passeio público.



9. Porto Alegre: pontos de atendimento de saúde reportaram intercorrências (danos em telhados, água nas instalações e falta de energia elétrica). Carreta tombou com a força dos ventos em cima da nova ponte do Guaíba.



10. Triunfo: danos materiais no telhado de um asilo de Triunfo. CBMRS esteve no local, coordenador municipal também acompanhou.

SEGURANÇA PÚBLICA NA CAPITAL

Na noite de segunda-feira (31) e na madrugada de terça-feira (1°), a Brigada Militar atuou em Porto Alegre e na região metropolitana em resposta às chuvas fortes que afetaram a área.



Durante as últimas 12 horas, mais de 570 policiais militares foram mobilizados e 456 ocorrências foram registradas.



As iniciativas da Brigada incluíram apoio à gestão do trânsito, com equipes posicionadas em vários pontos estratégicos para garantir a segurança de veículos e pedestres.



Além disso, foi realizado patrulhamento nas imediações de estações da Trensurb e em paradas de ônibus, visando reforçar a segurança durante as chuvas.