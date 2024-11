Reforço da Aviação regional

JC Sul, Jornal do Comércio, edição de 07/11/2024 Durante a solenidade de inauguração das obras do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, em Pelotas, o ministro Silvio Costa Filho confirmou que, agora, trabalha para incluir a construção de um novo terminal em Caxias do Sul entre as obras do PAC (). E o aeroporto de Rio Grande quando será retomado? Não podemos ficar dependentes de Pelotas. Sem aeroporto, não há desenvolvimento. (Mauro Viegas Sequeira)

Urbanismo

Coluna Pensar a Cidade, JC, 13/11/2024 O Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o projeto do Grupo Zaffari no bairro Praia de Belas está na pauta de hoje do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. A proposta é para construir um conjunto comercial e residencial, formado por uma torre de 130 metros de altura, duas com 100m e outras duas com 85m e 61m (). Tomara que construam logo essas maravilhas de prédios! Aquela área precisa ser urbanizada. Há quanto tempo esperamos por isso? Pelo que me lembro, há mais de 30 anos. Que venham as obras! (Rogério Chaves)

Justiça

crime bárbaro praticado por Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz Assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes,, foram condenados a 78 anos e nove meses e 59 anos e oito meses de prisão, respectivamente. Por outro lado, os mandantes Domingos Brasão, conselheiro do TC-RJ, Chiquinho Brasão, deputado Federal, e Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, continuam recebendo seus polpudos salários. Ninguém fala em exoneração do serviço público e cassação de mandato. (Gentil Pazzini, Porto Alegre)

Rodoviária de Porto Alegre

JC, 07/11/2024 Um novo edital para reconstrução da Rodoviária de Porto Alegre será aberto, já que o anterior não teve interessados. O local, no Centro Histórico, teve danos à infraestrutura com a enchente de maio (). A mobilidade urbana da Capital nos envergonha, não há conexão entre os modais, não há sequer um terminal central de ônibus urbano. A localização da Rodoviária, há muito tempo, está completamente ultrapassada. O governador e o prefeito deveriam se colocar no lugar de uma mulher pobre, que vem do interior, desembarca às 22h e precisa ir, por exemplo, para o bairro Glória. Eles veriam de perto nossa triste realidade. (Antônio Augusto d´Avila)

Renato Borghetti

Com Gaita Ponto, Renato Borghetti conseguiu um feito ainda não superado. Lançado em 1984, seu disco de estreia atingiu o número de 100 mil cópias vendidas e é, até hoje, o único Disco de Ouro da música instrumental brasileira (Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 08/11/2024). Amo este nosso artista de chapéu caído na testa. Como toca lindo demais este é o charme extra do nosso Renato. (Walmi Sperb)