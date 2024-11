Projeto do Zaffari para o Praia de Belas será apreciado pelo Conselho do Plano Diretor

O Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o projeto do Grupo Zaffari no bairro Praia de Belas está na pauta de hoje do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. A proposta é para construir um conjunto comercial e residencial, formado por uma torre de 130 metros (m) de altura, duas com 100m e outras duas com 85m e 61m. O EVU já recebeu parecer favorável da relatora e recebeu pedidos de vista.