Conselho aprova empreendimento da Melnick no antigo Ginásio da Brigada

Com 20 votos favoráveis, quatro contrários e duas abstenções, foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre opara construir um empreendimento comercial e residencial onde ficava o antigo Ginásio da Brigada. O terreno tem frente para as avenidas Ipiranga e Silva Só e para a rua Felipe de Oliveira. A obra contará com umacom 66 metros de altura cada.Na apreciação do colegiado, prevaleceu o parecer favorável ao Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) com relatoria de Júlia Freitas, representante da EPTC. O relato de vista do conselheiro Felisberto Seabra Luisi, da Região de Gestão do Planejamento (RGP) 1, que abrange a área do empreendimento, não chegou a ser votado, já que o relato inicial foi aprovado.

Características e atividades do empreendimento

Projetos Especiais de Impacto Urbano

O projeto da Melnick terá um- praça de gastronomia com diversas marcas - no térreo e no segundo pavimento. As três torres terão, em conjunto, 402 unidades residenciais (apartamentos), 297 vagas de garagem residenciais e 241 vagas comerciais. Está prevista a possibilidade de cruzar o quarteirão, entre a Av. Ipiranga e a R. Felipe de Oliveira, por dentro do empreendimento.Os arquitetos Cristiane Machado, do escritório Roseli Melnick Arquitetura e Interiores, e Luis Bonilla, da Hype Studio de Arquitetura, apresentaram a proposta em reunião do Conselho do Plano Diretor no dia 9 de outubro.: Avenidas Ipiranga e Silva Só e Rua Felipe de Oliveira: 9.673,57m²: 45.178,47m²unidades privativas residenciais (apartamentos):Mall de lojas e food hall (térreo e segundo pavimento)vagas residenciais (garagem)vagas comerciais (garagem): 3 torres residenciais, lojas, food hall e garagem comercialque atingiu Porto Alegre em outubro de 2017, o antigo Ginásio da Brigada Militar, que ficava na esquina das Avenidas Ipiranga e Silva Só não foi reformado. Em 2018 o governo do Estado tentou leiloar o terreno, mas, sem sucesso, recorreu ao recurso adotado pouco antes naquele mesmo ano e permutou a área em troca da construção da Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul, com. A permuta foi com a empresa Verdi, mas o empreendimento é da Melnick, já que as empresas negociaram a incorporação.pelo impacto e a complexidade de um empreendimento. Os Projetos Especiais de Impacto Urbano de 2º grau são aqueles maiores de 5 mil metros quadrados na região mais próxima ao Centro e a partir de 10 mil metros quadrados em outras áreas da cidade que sejam de ocupação intensiva. Também considera-se de grande porte o empreendimento ou atividade com área adensável superior a. Destes projetos é exigida a apresentação de um Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) antes de ser apreciado e ter sua execução autorizada. Também nestes casos é exigida a apreciação pelo Conselho do Plano Diretor, que, além de representantes da prefeitura, reúne sociedade civil organizada e representantes comunitários.