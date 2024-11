Em entrega das obras do Aeroporto de Pelotas, ministro sinaliza com inclusão do Aeroporto de Caxias no PAC

Durante a solenidade de inauguração das obras do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto (PET), em Pelotas, na manhã desta quarta-feira (6), às 11h30min, nas dependências do terminal, o ministro Silvio Costa Filho confirmou que, agora, trabalha para incluir a construção de um novo terminal em Caxias do Sul entre as obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).



Segundo ele, a pasta "já entendeu que as oportunidades de desenvolvimento do Estado" passam por essa temática e voltou a sinalizar com os investimentos de R$ 170 milhões necessários para tirar o plano do papel. Além disso, Silvio Costa Filho afirma que outros locais já são avaliados junto ao governador Eduardo Leite. Segundo ele, Leite tem sido um parceiro nesses assuntos.

"A gente está fortalecendo, estrategicamente, a aviação regional aqui do Rio Grande do Sul. Naturalmente, o Estado vai fazer alguns aeroportos, a União, outros, possivelmente, agora, no mês de novembro, a gente vai estar reunido para pensar o ano de 2025 e todas as ações previstas para o Estado. É uma dessas obras que eu acho que é importante ser feita, é a de Caxias do Sul", declarou o ministro.

Conforme o titular da pasta, assim como a Serra, a Região Sul é uma das matrizes mais relevantes para a economia gaúcha. "Hoje, a gente está vendo um grande crescimento do aeronáutico e uma demanda turística na Região. A gente está vendo a produção do azeite, o surgimento de novas vinícolas, por isso, percebemos esse crescimento também, na área de aeroportos turísticos.", comentou.

Segundo ele, à medida que o aeroporto fica mais estruturado, é possível potencializar o turismo de negócios, mas, sobretudo, o turismo de lazer. "Essa é uma das regiões mais bonitas do Brasil, e a gente quer estimular que cada vez mais brasileiros e brasileiras venham visitá-la", argumentou.

Em Pelotas, com a participação do governador Eduardo Leite, as equipes de engenharia e CCR Aeroportos e o CEO da empresa, Fabio Russo detalharam as obras realizadas no terminal, com investimento de R$ 51 milhões. Entre as principais intervenções, está a ampliação do terminal de passageiros, saindo de 930 m² para 2.100 m², com modificações no check-in e esteira de bagagens.

Ministro descarta "concorrência" entre Portos e fala em investimento para Rio Grande

Ainda em Pelotas, o ministro Silvio Costa Filho, descartou eventuais preocupações com a concorrência entre o Porto de Rio Grande e o de Arroio do Sal, onde há previsão de investimento privado para erguer um terminal marítimo no Litoral Norte. A ideia, explicou, é fazer algo convergente, à exemplo do que já ocorre em outras unidades da federação.

"Para você ter uma ideia, só o estado do Espírito Santo tem mais de seis portos, além de outros que estão no processo de construção. Santa Catarina do mesmo jeito, São Paulo, também, entre outros estados. O que a gente precisa é ter uma visão muito mais ampla do papel que se pode ter no Rio Grande do Sul para o escoamento da produção brasileira. Eu creio que todos os portos públicos e privados, vão fortalecer muito a economia gaúcha", considerou, ao descartar qualquer problema de competitividade para Rio Grande.

"Eu acho que, no lugar de gerar concorrência, vai gerar é muita convergência, porque vai fazer com que o Estado se desenvolva, cresça, gere emprego, gere renda".

Conforme antecipa o ministro, sobre esse tema, no próximo dia 26, ocorrerá em Brasília uma reunião com a diretoria do Porto de Rio Grande para delinear um plano de investimentos conjuntos.

