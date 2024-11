Pelotas prepara implantação de chamada digital nas escolas

Novos sistemas para serviços municipais foram entregues na última sexta-feira (1°), em Pelotas. As ferramentas são voltadas para as áreas da saúde, meio ambiente, educação e assistência social. Esses sistemas foram desenvolvidos e apresentados pela Coimpel, uma das empresas do Parque Tecnológico da cidade.

Pensada e executada para dar agilidade a processos burocráticos, a tecnologia também integraliza os diferentes sistemas das secretarias municipais. "Com isso, Podemos liberar a prefeitura justamente para pensar, para criar, ter novas ideias e, sobretudo, agir", comenta a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Um exemplo: o atendimento à população imigrante. Nesse casso, os cadastros das instituições locais, como a Polícia Federal e a Secretaria de Saúde e de Educação, estão em um sistema interligado que agiliza o processo e proporciona o melhor acolhimento.

O Portal da Educação é outra ilustração das melhorias, garante o presidente da Coinpel, Paulo Martins. Hoje, acrescenta ele, os diretores das escolas sabem quais são as suas turmas e quem são os professores que estão em cada um dos anos, assim como os alunos que fazem parte dessas Salas.

Assim, explica Martins, os professores conseguem digitalmente manejar as notas dos alunos, as avaliações, mesmo descritivas, pareceres, conseguem colocar dentro do sistema os diários de classe. Nos próximos dias ou mês, ocorrerá o início da integração de uma nova funcionalidade que promete reduzir a evasão escolar.

"Será possível fazer a chamada virtual desses alunos para que os pais recebam em suas casas um WhatsApp ou um meio de comunicação direta com o serviço de educação que o aluno está dentro da sala de aula", antecipa Martins.

A entrega do sistema e a presença da empresa dentro do Parque Tecnológico fomenta o desenvolvimento da tecnologia e de jovens aprendizes da região que utilizam a oportunidade para crescerem profissionalmente. "Muitos jovens que já saíram de dentro da Cointel, tocaram seus negócios próprios e fizeram parte, sim, do nosso acervo de softwares e de aplicativos que hoje rodam na Prefeitura", conta Martins.

Até o fim do ano, a expectativa da empresa é lançar outros aprimoramentos para integrar mais processos dos sistemas. No radar, estão as escalas e os pontos de georreferenciamento da Guarda Municipal, além da Central de Óbitos.

Esse conteúdo faz parte do Projeto de Extensão do Jornal do Comércio com produção de conteúdos diários em Pelotas, Bagé e Rio Grande