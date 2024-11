Renato Borghetti e a Gaita Ponto: 40 anos de sucesso e um Disco de Ouro

"O disco foi uma decorrência natural de um caminho que ele já estava trilhando na música", resume o jornalista e biógrafo de Borghetti, Márcio Pinheiro . Autodidata, o gaiteiro abriu sozinho os caminhos que seguiria no mundo musical. A música entrou na sua vida quase que de brincadeira, mas, desde criança, ele parecia já saber qual era o seu lugar. " Meu pai falava que, sempre que eu me perdia, ele sabia que, onde tinha gaita e música, era onde eu estava. "

Tudo aconteceu de forma natural com Gaita Ponto. Desde a concepção, até o resultado final. Até a honraria que conquistou na categoria de música instrumental não foi algo deliberado: " eu nem sabia que fazia música instrumental . Eu só não canto, até hoje não canto. Então eu fiz o que eu sabia no disco", brinca Borghetti.

O projeto gráfico da capa foi feito por Juarez Fonseca , e as imagens foram produzidas em um sítio da família Borghetti em Viamão. O fotógrafo Tude Munhoz tirou fotos do jovem músico e, em troca, recebeu um jipe como pagamento — já que o trabalho era independente e o dinheiro, escasso. "O disco nem tinha título.", recorda o jornalista Juarez Fonseca.

A gravação contou com a gaita de Borghetti e o violão de Enio Rodrigues. Para finalizar, o produtor musical Ayrton dos Anjos, conhecido como Patineti , deu alguns pitacos, à convite do próprio gaiteiro, que sentia falta de alguma coisa no trabalho. Patineti, que foi responsável pelo sucesso de grandes músicos gaúchos, sugeriu que Borghetti adicionasse o violão de Oscar Soares e o contrabaixo de Francisco Castilhos, ambos do grupo musical

O músico escolheu algumas das canções que mais gostava de tocar nos festivais e CTGs que frequentava e condensou no LP, que mistura os ritmos do sul da América, como milonga, chamamé e rancheira. Borghetti atribui a esse gosto pelo que se faz uma explicação pro sucesso que teve o disco. " Eu escolhi o que eu achava que gostava e o que eu estava tocando na época. E é um dos motivos pelos quais eu acho que o disco deu certo: repertório bom, bom sem querer, mas um repertório bom pra época", diz.

Mas, superando todas as expectativas iniciais, o disco vendeu quase sozinho e, muito mais que um motor home, Borghetti conseguiu comprar um apartamento com o dinheiro das vendas. Gaita Ponto foi gravado de forma totalmente independente, sem gravadora. O som da acordeona interrompia o silêncio da noite: foi nas madrugadas de um dos poucos estúdios de Porto Alegre que o disco foi concebido. "Gravei nos horários que as gravadoras não estavam usando", relembra o gaiteiro.

Mas engana-se quem pensa que por trás desse sucesso todo há uma complicadíssima estratégia de marketing. "Aconteceu", resume Borghetti. Foi tudo natural, e ninguém encontra na racionalidade alguma explicação. O álbum de música instrumental mais vendido da história fonográfica brasileira foi gravado de forma independente por um gaiteiro de 20 anos que queria usar o dinheiro das vendas para comprar um motor home . Como o músico fazia muitos shows pelo interior, a mistura de carro com casa forneceria lugar para passar a noite e mais espaço, tanto para instrumentos, quanto para levar cópias do álbum para vender no fim das apresentações.

Ecos de uma tradição

A primeira gaita chegou às mãos de Renato Borghetti quando ele tinha apenas 12 anos — uma Hering oito baixos, de brinquedo. "Descobri que daquele brinquedo saía música!" E, assim, foi aprendendo sozinho a tocar o instrumento em que hoje é mestre. Na adolescência, Borghetti acordava todos os dias às 5 horas da manhã e se punha a ouvir música gaúcha pelo rádio, entre um gole e outro de mate amargo.

A acordeona que tocava era de botão — raridade até hoje, em comparação com as "pianadas": "acho que pra cada 100 tocadores de gaita piano, tem um de gaita ponto", calcula Renato. O músico, então, tinha que adaptar as canções para o seu instrumento. Sem falar, é claro, de ajustar o tom, para poder tirar na sua gaita afinada em Sol. E assim, entre erros e acertos, foi se forjando o que escutamos hoje.

Gaita ponto, gaita de botão, gaita de duas conversas, gaita de 8 baixos são alguns dos nomes usados para o tipo de acordeona tocada por Borghetti. "Duas conversas" porque o peculiar instrumento produz notas diferentes ao abrir e fechar o fole, mesmo apertando o mesmo botão. Além disso, faltam notas na gaita ponto. "É como se fosse um piano só com as notas brancas, não tem as pretas. É um instrumento limitado. Não adianta tu ser o melhor gaiteiro do mundo, não existe a nota no instrumento. Tu tem que tocar e criar um repertório só para ele", explica o músico.

Por conta de todas essas especificidades, recentemente chegou-se à conclusão que a transmissão de conhecimento sobre a gaita de botão é majoritariamente oral. Com tantas facetas, parece ser difícil a empreitada no instrumento, mas Borghetti discorda. "Dizem que é. Eu acho mais fácil."

Por não ter vindo de uma família de músicos, o que Borghetti herdou para o seu trabalho foi a tradição. Como seu pai, Rodi Borghetti, era muito inserido na cultura gaúcha — tendo sido sete vezes patrão do 35 CTG e duas vezes presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) —, Renato e sua família sempre frequentaram o ambiente do tradicionalismo. No CTG, o músico participou do grupo de danças folclóricas e das Invernadas Mirins, já como gaiteiro. Depois, foi contratado pela churrascaria do local para tocar gaita ao lado do irmão, Marcos, no violão. Mais tarde, o grupo viraria um trio, com a entrada do violonista Paulo Tomada.

Em vez de bota, ele veio com uma alpargata, uma bombacha mais estreita, o cabelo comprido, o chapéu tapando os olhos. Era um jovem tocando gaita, com aquela imagem, aquela pinta de roqueiro. Chamou atenção", analisa Juarez Fonseca. Borghetti se apresentou pela primeira vez com sua gaita na 9ª Califórnia da Canção Nativa , em 1979, com a canção Retorno. Ali, o músico já começou a atrair os olhares de produtores e jornalistas culturais. "Ele já chamava atenção. Não só por tocar bem, mas pelo tipo físico dele também.Chamou atenção", analisa Juarez Fonseca.

"Eu fui motivo de reunião no 35, quando eu fazia parte do CTG, por causa do cabelo, do jeito", relembra o músico. "Mas não tem que obedecer tudo, né? Senão fica ruim", brinca. Trazendo uma nova roupagem para o gauchismo, Borghetti ajuda a forjar uma nova geração de tradicionalistas, mas sempre honrando e respeitando o passado.