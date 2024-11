Desenvolvimento do RS

Jornal do Comércio, edição de 31/10/2024 O governo gaúcho lançou o seu Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, com o objetivo de alavancar o crescimento da economia gaúcha a longo prazo. A projeção é de que o PIB possa chegar a 3% ao ano até 2030 (). Vejo o RS andar em marcha à ré há muito tempo. O suposto órgão de fomento à industrialização perde até para uma tartaruga, enquanto outros estados andam de foguete na prospecção de negócios para suas localidades. Só conversa há décadas. (Davenilcio Luiz de Souza)

Desenvolvimento II

Planos a longo prazo precisam ser levados a sério, independentemente do partido que esteja no poder. Porque o que vemos é, em cada gestão, os planos elaborados por governos anteriores serem abandonados. Tomara que esse projeto de desenvolvimento seja seguido. (Kamila Silva)

Plano Diretor

Coluna Pensar a Cidade, JC, 1°/11/2024 O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o Projeto Especial de Impacto Urbano da Melnick para construir um empreendimento comercial e residencial onde ficava o antigo Ginásio da Brigada. A obra contará com uma praça de gastronomia, lojas na base e três prédios residenciais com 66 metros de altura cada (). O Plano Diretor e o Estatuto das Cidades estão perdendo sua função de instrumentos reguladores do crescimento urbano. Um setor da economia, o imobiliário, está impondo a sua concepção de cidade à toda a sociedade. Tema para um seminário. (Milton Cruz)

Minuto Varejo

Coluna Minuto Varejo, Site do JC, 27/09/2024 As farmácias estão cada vez mais ampliando o leque de produtos à venda. Um novo ponto da maior rede farmacêutica no RS e quarta maior do Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre, está vendendo pão, frutas e até churrasco (). As pessoas que acham isso o máximo, deveriam pensar no mercado local, no açougue, na pet shop... Isso só faz o dinheiro parar na mão de uma única pessoa, no caso o dono dessa farmácia! Capitalismo selvagem! (Rafael Camargo)

Minuto Varejo II

Farmácia é um estabelecimento de saúde, não um comércio. Isso é um completo absurdo!! (Clésio Paim)

Confeitaria

Caderno GeraçãoE, JC, 24/10/2024 A Casa Brasileira, confeitaria especializada em doces produzidos com insumos brasileiros, é novidade no Centro Cultural Vila Flores, no 4º Distrito de Porto Alegre (). Sou fã! Atendimento impecável e comida inigualável. (Aline Luísa Bisol)