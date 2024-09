Rede gaúcha abre farmácia com padaria, hortifruti, flores e até espaço de churrasco

O que ainda não tem que você acha que pode encontrar em uma farmácia? Se pensou em pão, frutas e até churrasco acertou! Estes são o reforço no mix da "nova", literalmente, loja da maior rede farmacêutica no Rio Grande do Sul e quarta maior do Brasil. A unidade da rede São João, que aprofundou a pegada de conveniência, será na Zona Norte de Porto Alegre.

A coluna Minuto Varejo já tinha mostrado que o modelo de construção também teria novidade no endereço que tem ampliação do mix. O tempo de montagem é de menos de 30 dias. A filial é a 91ª da marca em Porto Alegre. Mais pontos devem ser inaugurados, como no bairro Santana, perto do Centro.

A rede informou que a unidade terá espaço kids, área de churrasco, floricultura, hortifruti e padaria. As farmácias já vinham sendo transformadas em pontos com mais conveniência, ou seja, mais entrega de itens. A São João amplia cada vez mais o mix, agregando material de limpeza, ração e outros itens para pets, brinquedos e eletroportáteis.

A filial abre na quarta-feira (2) na avenida Bernardino Silveira Amorim, 1296, no bairro Rubem Berta. Na inauguração, vai ter distribuição de cashback para os primeiros 200 clientes, avisa a rede. A unidade tem 13 vagas para estacionar - um atrativo e item essencial nas farmácias para garantir conveniência - e um bicicletário.

O ponto tem 249 metros quadrados e 50 metros de gôndolas. A instalação usa contêineres na estrutura, por isso a agilidade para montar.



A São João tem mais de 1,1 mil pontos em mais de 300 cidades, entre o Estado, Santa Catarina e Paraná, além de dois centros de distribuição (Passo Fundo e Gravataí) e mais de 21 mil funcionários.

A unidade tem também serviços de aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial e glicose, testes rápidos para a detecção da Covid-19, duas salas de atendimento farmacêutico para exame de sangue, três banheiros e dois fraldários.