Caderno Seguros & Previdência, Jornal do Comércio, edição de 11/10/2024 Existe hoje uma discussão do que vai ser o mundo do trabalho daqui algumas décadas, principalmente com a implementação da Inteligência Artificial (IA). Diante disso das mudanças que tendem a surgir, é muito provável que o modelo de previdência brasileiro tenha de ser revisto (). E nessa revisão, quem se dá mal é o trabalhador, claro! A tecnologia evolui, mas os benefícios jamais chegam aos trabalhadores. Sempre a mesma conversa. (Regis Dauvel de Lima)

Previdência II

A primeira coisa que deveria ser revisada é a aposentadoria integral para os três poderes. Eles passam quatro, cinco anos lá e já tem aposentadoria integral. São salários que custam bilhões aos brasileiros. (Ronaldo Bueno Camargo)

Inovação

Caderno GeraçãoE, JC, 24/10/2024 O Instituto Caldeira, hub de inovação baseado em Porto Alegre, promoveu, de 29 de setembro a 4 de outubro, uma missão ao Vale do Silício com foco na Inteligência Artificial (IA). Um grupo de 30 empresários gaúchos visitou organizações que são referência no tema. Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do JC, foi um dos líderes que viajou até o Vale do Silício, a fim de aprofundar conhecimento sobre as tendências quando o assunto é IA (). Parabéns! Muito boa iniciativa de mostrar as mais recentes tecnologias desenvolvidas. (João Batista Cavalcanti)

Drinks

Caderno GeraçãoE, JC, 24/10/2024 Operando como restaurante no almoço e bar à noite, o Fermento Bar e Cozinha promete ser um ambiente diversificado para agradar os diferentes públicos do bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O local, que busca unir drinks acessíveis com opções gastronômicas diversas, aposta na variedade como diferencial para conquistar clientes (). Já provei. Super bem atendida e precinho que a classe trabalhadora gosta. (Carolina Bazotti)

Drinks II

O Fermento Bar e Cozinha é top! Uma baita experiência. (Felipe Campos)

Horário de verão

JC, 17/10/2024 Após ter sido recomendado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico a retomar o horário de verão em meio ao cenário de estiagem no Brasil, o governo federal anunciou no dia 16 de outubro que a medida não será adotada em 2024. A adoção da medida costuma dividir a população (). Trabalho e gosto do horário de verão! (Carlos Alberto Steil)