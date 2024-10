Saiba quais são as tendências de Inteligência Artificial no Vale do Silício

O Instituto Caldeira, hub de inovação baseado em Porto Alegre, promoveu, de 29 de setembro a 4 de outubro, uma missão ao Vale do Silício com foco na Inteligência Artificial (IA). Um grupo de 30 empresários gaúchos visitou organizações que são referência no tema, como Nvidia e Google, e espaços de desenvolvimento de tecnologia, como Stanford Artificial Intelligence Lab, a fim de aprofundar conhecimento sobre as tendências quando o assunto é IA. Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, foi um dos líderes que viajou até o Vale do Silício.

Confira alguns insights de Giovanni a partir da Missão Caldeira:

1. São Francisco e o Vale do Silício

São Francisco é uma cidade que vem há muito tempo cultivando essa cultura do empreendedorismo e da inovação. É o berço, onde tudo começou, e as maiores tendências vêm de lá. É um ambiente onde estão as maiores empresas do mundo quando se fala em tecnologia. O know-how que eles têm é enorme em relação a isso. E a nossa viagem foi especificamente para ver as questões de Inteligência Artificial, porque é um tema que está sendo debatido há muito tempo, nos últimos dois anos com mais intensidade, porque a própria tecnologia evoluiu de uma maneira que está criando modelos disruptivos dentro das empresas. Por eles estarem mais adiantados, conseguimos aprender e saber o que vai acontecer no Brasil e em outras partes do mundo. A viagem foi muito importante para adiantarmos alguns processos e podermos aplicar essas tendências aqui já com certo atalho . Se aplicarmos sem ter um parâmetro, podemos tomar um caminho errado. E lá, vendo na prática, conseguimos diminuir os erros dessas ferramentas.

2. Networking com startups e investidores

Entramos em um ecossistema tão fascinante que é inspirador, justamente porque é onde nascem as empresas, e lá elas já surgem com esse cunho tecnológico. As startups, obviamente, têm o seu segmento, mas todas já nascem através da tecnologia e com a tecnologia, oferecendo serviços que vão ser disruptivos para as empresas. Tivemos a oportunidade, junto com o Caldeira, de ouvir as histórias de pessoas que criaram negócios que estão passando por rodadas de investimentos . São ideias que ainda não estão sendo aplicadas, mas estão sendo construídas. Falamos com investidores, startups, o que foi muito interessante e agregou muito, não diretamente pelos pontos apresentados, mas pelo mindset dessas pessoas: a forma como elas pensam, as soluções que eles trazem. Acredito que, aqui no Rio Grande do Sul, temos a mesma capacidade, falta só essa questão da cultura. Foi muito legal ter ido na missão com o Caldeira, porque é um instituto que está fazendo esse trabalho por aqui. E não tenho dúvida que, com essa viagem, eles também vão poder potencializar ainda mais o trabalho deles aqui para desenvolver essa cultura. Temos jovens incríveis, com muita criatividade e vontade de realizar esses objetivos, e o que falta é um empurrão, a visão de investidores. E tudo isso vimos lá com a maior naturalidade. Os investidores, às vezes, investem e não dá muito certo, mas eles colocam dinheiro em outras empresas que vão dar certo. É muito legal ver essa cultura de tentativas. As startups começam, quebram, as pessoas voltam com a ideia renovada, dá certo. Tem essa persistência. O que trouxe muito foi essa questão do ambiente, do ecossistema. É isso que temos que fazer aqui, porque temos as mesmas competências: temos jovens criativos, com vontade de realizar, mas temos que ter um ambiente preparado para isso.

3. IA como aliada nas empresas

Acredito que a IA veio para agregar, é uma ferramenta que vai ajudar no trabalho. Ela vai dar velocidade e ainda vai ser capaz de ajudar a criar novos processos. A implementação da IA vai fazer com que as empresas sejam mais ágeis, tenham menos trabalho manual, que é uma perda de tempo. A principal característica do ser humano não é a força do braço, é a inteligência. E a IA vai ajudar que a gente acabe com esses processos manuais e fique com a questão intelectual mais forte . Onde tem dados, a IA pode ser aplicada. Hoje, quando queremos saber algo da empresa, vamos atrás dos dados, fazemos levantamentos e manualmente fazemos um cruzamento desses dados para chegar na resposta que queremos. Isso pode levar duas horas, dois dias, 20 dias. E a IA pode fazer isso em segundos. Não tenho dúvidas que vai impactar diretamente no nosso negócio, nos negócios dos nossos fornecedores. Acredito que é um grande diferencial competitivo as empresas começarem, o quanto antes, a usar, conhecer e aplicar IA nas organizações.

A Missão Caldeira visitou empresas que são referência em tecnologia, como a Nvidia INSTITUTO CALDEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

4. Porto Alegre como referência em inovação

Todas as capitais são lembradas por alguma coisa. Se pensamos no Rio de Janeiro, lembramos das praias bonitas, e esse é o potencial econômico da cidade. Porto Alegre sempre ficou em um limbo. As pessoas vêm aqui, chegam no aeroporto e vão para Gramado. Então, Porto Alegre se abraçando em algo que ela é boa, como a inovação, vai fazer com que as pessoas fiquem aqui. Porto Alegre também tem a fama de formar muito bem - temos as melhores universidades do Brasil -, mas as pessoas se formam e vão embora. Agora, tendo parques tecnológicos, empresas grandes se instalando aqui para abraçar, dar oportunidade para essas pessoas ficarem aqui e não irem para São Paulo, é maravilhoso . Hoje, Porto Alegre é conhecida como a capital da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. Porto Alegre está mudando para melhor.

5. Resultados da Missão Caldeira

A iniciativa do Caldeira foi muito nobre, porque eles viram a importância que isso tem. Se não fosse por essa organização, muitos dos empresários não teriam feito essa viagem e não trariam essas questões que eu estou trazendo com tanta empolgação. São lideranças que vão espalhar essa empolgação nas empresas . Eu era uma pessoa que tinha uma mentalidade, e, desde que voltei, não tenho dúvidas que tenho outra e que será importante para a empresa e para ajudar no ecossistema em geral. A IA precisa de pessoas, por isso é fundamental que esse conhecimento se espalhe.