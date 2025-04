Confira as dicas de Rafael Terra, influenciador oficial da Meta no Brasil

Direto do evento exclusivo Faculdade do Instagram, Rafael compartilha dicas para crescer com consistência e estratégia:

1. Quer aprender o que funciona no Instagram? Vá direto no Explorar: o que aparece lá já foi aprovado pelo público e pelo algoritmo. Use como termômetro e adapte ideias.

2. Reels: sim, ainda são os reis do alcance: mas precisam ser curtos (até 30 segundos). E o principal: os 3 primeiros segundos devem prender a atenção com algo visual ou impactante.

3. Stories são bons, mas quem faz você crescer é o feed: pare de postar dezenas de stories. Priorize ao menos um post de feed por dia nos seus melhores horários.

4. O feed não precisa ser lindo. Precisa ser relevante: ninguém olha o perfil inteiro, mas sim o que aparece no feed deles. Posts “bonitinhos demais” parecem publicidade e têm menos alcance. Seja direto, útil e real.

5. Faça carrosséis, especialmente em formato tutorial: conteúdo educativo gera muitos salvamentos e turbina o alcance.

6. O sucesso do post começa dentro da empresa: o algoritmo valoriza engajamento nos primeiros minutos. Se nem a equipe curte e comenta, não adianta esperar que os outros façam.



7. Aprenda a anunciar agora - principalmente com foco em WhatsApp: Instagram + WhatsApp = combo de conversão. Use anúncios para que o cliente veja o post e clique direto para falar no WhatsApp. Assim, você gera vendas e ainda fica com o lead.



8. Use sempre os novos recursos da plataforma: o Instagram recompensa quem experimenta o que é novo. Um dos melhores recursos atuais: Reels de teste (Trial Reels), onde se testa conteúdos para quem não é seguidor.

9. Pesquisa de mercado não saiu de moda: teste formatos, temas e abordagens. Quando algo der certo, transforme em série temática.

10. Pode editar vídeos fora do Instagram, sim: só evite marcas d’água, principalmente do TikTok. Em abril, o Instagram vai lançar o Edits, seu próprio app de edição de vídeos.

11. DMs são ouro: faça conteúdos que levem para a DM: stories com CTA, ou automações no feed. Ferramenta recomendada: Manychat para automatizar esse fluxo e escalar conversas.



12. Um bom story por dia tem mais poder do que 10 irrelevantes: o Instagram prioriza qualidade, não quantidade. Teste: poste apenas um story bem estratégico por dia e acompanhe os resultados.