O futuro do empreendedorismo

27 Março 2025

O Instituto Caldeira lançou o Geração Caldeira 2025, programa educacional para jovens de 16 a 24 anos de escolas públicas. De acordo com Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira, o programa prepara jovens para o futuro. "O objetivo é preparar os jovens para o mundo do trabalho. Mas temos muitos alunos e ex-alunos que acabam indo para uma veia mais empreendedora. Temos trilhas e caminhos para apoiar esses jovens nos seus negócios", diz. Confira as percepções de Felipe sobre jovens no empreendedorismo: