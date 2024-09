Negócios gaúchos que otimizam processos através de IA ganham espaço no mercado

O avanço da Inteligência Artificial (IA) nos últimos anos ampliou, também, o mercado de soluções criadas a partir desse tipo de tecnologia. No Estado, diversos negócios estão focados em desenvolver soluções com IA que agilizem processos em outras empresas. A Aprix, fundada em 2018, surgiu com o propósito de otimizar o processo de precificação, inicialmente focada no setor de combustíveis. Ao longo dos anos, a empresa evoluiu e expandiu sua atuação para diversas indústrias, aplicando IA junto ao pricing. Hoje, a Aprix atende não só o setor de combustíveis, mas também segmentos de bens de consumo, como alimentos, bebidas, fertilizantes e outros produtos essenciais.

Segundo o CEO da Aprix, Guilherme Zuanazzi, a empresa tomou a decisão estratégica de expandir para além do setor de combustíveis quando percebeu que, apesar de ser um mercado robusto, com 40 mil postos no Brasil, era também bastante conservador. "Em contrapartida, outros setores, como alimentos e bebidas, mostraram-se mais abertos a novas tecnologias e com maior capacidade de investimento", afirma. Essa percepção levou a Aprix a explorar novos mercados com clientes mais dispostos a adotar inovações, especialmente em setores que lidam com commodities, onde a precificação dinâmica é crucial.

A grande transformação veio com o avanço da IA. Quando a Aprix começou suas operações, a IA ainda era um conceito remoto para muitas organizações. "Em 2018, falar de Inteligência Artificial ainda era algo distante para muitas empresas. Hoje, com a democratização dessa tecnologia, especialmente após o lançamento de soluções como o ChatGPT, ficou muito mais fácil explicar nosso produto e como ele pode ser aplicado", comenta Guilherme. A Inteligência Artificial aplicada ao pricing permite que a Aprix forneça análises detalhadas e precisas, ajustando os preços em tempo real com base em uma vasta quantidade de dados.

Contudo, a implementação de tecnologias avançadas é sempre desafiadora. Para Guilherme, a maior barreira não é a tecnologia em si, mas a adoção por parte dos usuários. "Nosso grande esforço é garantir que a interface da nossa solução seja amigável, que tenha uma boa usabilidade. No fim do dia, são seres humanos que estão interagindo com essa tecnologia, e se ela não for adaptada às suas necessidades, não será usada da forma ideal", explica. Esse foco na experiência do usuário tornou-se uma das principais estratégias da Aprix para garantir o sucesso de suas soluções.

Para facilitar essa transição, a Aprix investe em treinamentos. Desde o início do relacionamento com os clientes, a empresa se compromete em entender suas dores e ajustar o sistema de acordo com as necessidades específicas de cada negócio. "Fazemos treinamentos junto com os times dos clientes, ouvimos seus desafios e buscamos entender onde eles estão gastando tempo com tarefas operacionais que a IA pode otimizar", explica. O objetivo é claro: liberar tempo para que os profissionais possam focar em atividades estratégicas , aumentando a produtividade e o valor gerado para as empresas.

Essa abordagem tornou a Aprix popular no setor de alimentos e bebidas. "Essas indústrias são extremamente fortes no Brasil, devido à grande produção de commodities. Elas precisam de um sistema de precificação robusto e ágil, capaz de ajustar preços rapidamente conforme as variações de mercado", diz o CEO.

Além de sua capacidade técnica, a Aprix se destaca por sua cultura de inovação contínua. A cada seis meses, os sócios se reúnem para uma imersão estratégica, na qual revisam as tendências de mercado e decidem sobre novas direções. Entretanto, a inovação na Aprix não é apenas planejada, ela acontece organicamente no dia a dia. "Acreditamos que a inovação precisa fazer parte da cultura da empresa. Isso implica em permitir que as pessoas testem novas ideias, mesmo que haja o risco de falhas. A falha faz parte do processo de aprendizado, não só das pessoas, mas também do negócio", destaca Guilherme.

Esse compromisso com a inovação também é reforçado por experiências internacionais, como a recente participação do CEO em uma missão de inovação na Suécia e na Espanha, promovida pelo Centro de Inovação Brasil-Suécia. "Foi uma oportunidade incrível de trocar experiências com indústrias europeias e ver o que eles estão fazendo que ainda não exploramos no Brasil", comenta Guilherme. De acordo com ele, essas conexões globais permitem que a Aprix se mantenha à frente das inovações e das tendências tecnológicas, trazendo novas soluções e insights para o Brasil.

Com uma equipe de aproximadamente 50 colaboradores, a Aprix utiliza ferramentas tecnológicas e de IA não apenas para seus clientes, mas para gerenciar suas próprias operações internas. "Nós também somos grandes usuários de IA e outras ferramentas tecnológicas, o que nos permite ser mais produtivos internamente", ressalta o CEO.

Segundo Guilherme, outro aspecto relevante na trajetória da Aprix é o equilíbrio entre a precisão técnica de suas soluções e a usabilidade. Quando começaram, havia uma forte ênfase em melhorar a precisão dos algoritmos de IA, mas, com o tempo, a empresa entendeu que a facilidade de uso era tão importante quanto a assertividade. "Percebemos que, muitas vezes, ganhar mais 0,1% de assertividade no algoritmo não é tão relevante quanto ter uma solução que seja fácil de usar e que mais pessoas possam compreender", afirma Guilherme. Esse insight reflete uma preocupação constante em garantir que a tecnologia esteja a serviço das pessoas, facilitando o trabalho e aumentando a confiança dos usuários nas decisões tomadas pela IA. Com um portfólio de clientes composto por grandes indústrias líderes de mercado, a Aprix segue em busca de expandir os negócios. "Nosso objetivo é sempre garantir que o cliente veja valor na tecnologia que oferecemos. Se conseguirmos isso, todo o resto é consequência", conclui Guilherme.

