Eleições 2024

31% dos eleitores aptos a votar na capital gaúcha não compareceram às urnas Entre os municípios gaúchos, Porto Alegre foi o que teve o maior percentual de abstenção nas eleições municipais. No primeiro turno, em 6 de outubro,(Jornal do Comércio, edição de 07/10/2024). Na minha opinião, tem que acabar com o segundo turno. Deveria existir somente se houvesse empate técnico. (Luís Carlos de Melos)

Cambará do Sul

Concedidos em 2021 à iniciativa privada, os parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, vivem um momento de incerteza. Entre os meses de maio - da enchente - e agosto, a diminuição no fluxo turístico chegou a 60%. A Urbia errou as contas e agora quer mais dinheiro público para manter o negócio privado deles. (Júlio Goldschmidt)

Cambará do Sul II

Quando dá errado vão pedir ajuda ao Estado. Cadê a livre iniciativa? Cadê a mão do mercado para socorrer? (Leandro Souza Vaz)

Cambará do Sul III

Conta para isso o valor exorbitante do ingresso unitário (R$ 97,00) para apreciar maravilhas da natureza, cuja visita antes era gratuita. (Luís Carlos Mühl)

Free flow

free flow, em operação em rodovias da Serra gaúcha e do Vale do Caí Um dos grande problemas dos pedágios, é não ter alternativa de pagamento para pessoas com mais idade. Aconteceu comigo e minha mãe indo pra Bom Fim Alto, ficamos com o dinheiro na mão procurando onde pagar. Depois que voltamos, fui pesquisar como pagar o pedágio e para nossa surpresa veio a multa - entre janeiro e julho, 254.446 multas foram aplicadas! Resumindo, baixei tudo no meu celular porque a minha mãe não tem essa desenvoltura toda com apps (ela tem 77 anos e ama viajar). O problema é que agora, toda vez que ela pensa em subir a Serra, tem que me avisar pra eu pagar no app! Muito burocrático e um atraso, desmotiva qualquer um. (Carol Pereira)

Arroio Dilúvio

Site do JC, 30/09/2024 Um projeto de despoluição do Arroio Dilúvio apresentado por especialistas contratados pela prefeitura de Porto Alegre prevê, entre outros pontos, projeto urbanístico, a instalação de novas ecobarreiras ao longo da avenida Ipiranga, a melhoria na capacidade de escoamento das águas pluviais e a criação de um parque linear ao longo das margens do arroio (). É mais do que necessário um aeromóvel que ligue a ponta do Praia de Belas à cidade de Viamão! Chega de parques lineares. É preciso melhorar o transporte das pessoas. (Giulia Seibel)