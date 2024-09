Estudos ambientais, econômicos, urbanísticos, sociais e demográficos e de mobilidade realizados para a Operação Urbana Consorciada (OUC) da Avenida Ipiranga apontam para um conjunto de ações que incluem melhorias no sistema de esgoto sanitário, drenagem urbana e criação de um parque linear ao longo das margens do arroio para transformação urbana sustentável da região.

Além disso,e em seus afluentes e a melhoria na capacidade de escoamento das águas pluviais nas Estações de Bombeamento de Água Pluvial (EBAPs) e nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) existentes. Também estão previstas intervenções nos planos diretores de drenagem urbana dos arroios Moinhos e Dilúvio para o controle de enchentes.A criação de um, com a instalação de biovaletas (canais rebaixados que incorporam elementos naturais como solo drenante, pedras e vegetação), e jardins drenantes que utilizam a atividade biológica de plantas e microrganismos para remover os poluentes das águas pluviais.“Com a intervenção urbanística, buscamos uma melhor conexão entre os dois lados da Avenida Ipiranga com a criação de platôs para conectar ambos os lados, facilitando a travessia de pedestres por cima do Dilúvio. Além disso, o parque linear cria uma conexão com áreas adjacentes com potencial de transformação relevante para a criação de outras áreas verdes ao longo da Ipiranga”, explica o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador de Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

Proposta preliminar aponta soluções para despoluição do Arroio Dilúvio- avenida Ipiranga Prefeitura de Porto Alegre/ Divulgação/Jc

“Todas as propostas apresentadas pelo consórcio contratado serão amplamente discutidas com a população a partir de novembro, depois da análise dos técnicos da prefeitura. O debate será fundamental para encontrarmos o ponto de equilíbrio entre a recuperação e proteção do Arroio Dilúvio e o desenvolvimento urbano da avenida Ipiranga”, afirma o titular da Smamus., com execução a cargo do Consórcio Regeneração Urbana Dilúvio, formado pelas empresas Profill, Consult e Pezco. O objetivo é definir um modelo de despoluição do Arroio Dilúvio e qualificação do seu entorno.