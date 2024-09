Policiais Militares de Porto Alegre começam a usar câmeras corporais nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (30), as câmeras corporais passam a fazer parte da farda de 300 policiais militares de Porto Alegre. Segundo o Comando Policial da Capital (CPC), também serão entregues tasers e o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) será inaugurado.



O sistema já é utilizado por agentes da Guarda Municipal desde junho deste ano. As câmeras corporais da Secretaria Municipal de Segurança podem operar por até 10 ou 12 horas seguidas, inclusive com imagens de alta resolução.

Os aparelhos também dispõem de captação de áudio, visão noturna, geolocalização, entre outras funções, e documentam as abordagens de agentes. Desde que o uso foi implementado, guardas municipais acionaram os equipamentos ao menos 271 vezes.



As imagens capturadas são armazenadas em servidores de acesso restrito, sem transmissão em tempo real, e só podem ser acessadas posteriormente sob demanda.



A Guarda Municipal recebe denúncias ou chamados por meio dos telefones 153 ou 156, dos totens de segurança espalhados por pontos da Capital e dos postos de atendimento localizados na Redenção e no Parcão.