Olina, um negócio raiz gaúcho

A marca Olina, do Laboratório Wesp, é um negócio raiz gaúcho . Agora, a empresa está passando por um momento crucial em sua trajetória: a sucessão familiar. Após mais de um século de história, a quarta geração da família assume o comando, trazendo novos ares e desafios para uma marca que se tornou sinônimo de tradição no mercado farmacêutico brasileiro (Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 20/03/2025). Melhor remédio quando a gente se passa na janta e se está estufado. Em meia hora tá com fome de novo! Mágico! (Guto Carpena)

Na família, a gente já diz coisas como "essa dor ou essa janta é de Olina", porque sabe exatamente que só Olina salvará depois. (Gabriela Verdi)

O melhor remédio para dor de estômago! Nunca deixo faltar em casa! (Alesandra Eichler)

Uso e não troco por nada. (Aurora Freitag)

antecipação da isenção de ICMS da cesta básica Os supermercados querem que o presidente Lula e os governadores acertem a, já prevista na reforma tributária, mas que só vale em 2026 (JC, 12/03/2025). O ICMS é um imposto que fica no Estado. Isso significa que o governo federal quer fazer benesses com o imposto estadual. Em outras palavras, quer descapitalizar o Estado e torná-lo mais dependente do governo federal. Deixo claro que não sou a favor de muitos percentuais aplicados pelos estados. (José Antônio Lereno)

projetos voltados para o crescimento econômico e a valorização do empreendedorismo Carlos Júnior (PSD), presidente da Câmara Municipal de Pelotas, diz que a Casa iniciou o ano legislativo com foco na aprovação de(JCSul, site do JC, 08/03/2025). Quais são as medidas concretas para essa iniciativa? Redução de impostos? Enxugamento da máquina pública? Redução de CCs? Ou mais política de crédito? (Henrique Corrêa Ribeiro)

preparar o terreno ao possível investimento da montadora japonesa na ampliação de suas operações A semana em que a Toyota completou 20 anos de operação em Guaíba foi marcada por uma reunião entre prefeitura e Receita Federal, um passo essencial para(JC, 13/03/2025). Os empregos não estão na Região Metropolitana. Está faltando mão de obra em outras regiões do Estado. (Fernando Freitas)