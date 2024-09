caderno Expointer, Jornal do Comércio, edição de 26/08/2024 O primeiro fim de semana da Expointer foi marcado por otimismo dos expositores e ajustes na infraestrutura. Na tarde de domingo, a organização do evento chegou a fixar placas sinalizando a lotação de estacionamentos, causando a desistência de alguns motoristas. Durante a semana, a feira também registrou grande público (). Que maravilha, torcendo para que seja uma grande feira e ótimos negócios a todos, depois de uma catástrofe tão avassaladora, nada como começar os bons negócios. A população agradece. (Celi Diehl)

Expointer II

Do que adianta melhorar a estrutura se é quase impossível estacionar. Tentei ir domingo e não vi ninguém da organização orientando sobre estacionamento, zero sinalização, uma bagunça. (Matheus Gunnar)

Expointer III

Site do JC, 24/08/2024 Neste ano, com as estações de Porto Alegre do Trensurb fora de operação, foi criada uma linha de ônibus temporária, que sai da rodoviária de Porto Alegre com destino à Expointer (). Tinha que ter uma linha alternativa, mais barata e passando pela Zona Norte da Capital e Canoas. Esses trechos ficaram sem acesso pelo trem. Um ônibus convencional poderia ser uma alternativa mais barata, especialmente para as famílias. (Anderson Machado)

Expointer IV

Um absurdo é cobrarem ingresso para entrar e na hora de estacionar não ter vaga. (Regina Elizabeth Genehr Ferreira)

Irrigação

Parabéns ao Secretário Clair Kuhn pela ótima palestra no Seminário de irrigação em Passo Fundo! É importante lembrar que temos água de sobra sob nossos pés no Aquífero Guarani. Basta sabermos o melhor local para a perfuração do poço. (Cássio Stein Moura, de Passo Fundo)

Obras

O Trensurb foi construído há quase 40 anos. É incompreensível que tenham feito estações subterrâneas a cem metros de um grande lago (Guaíba), que mantém várias possibilidades de transbordamento. Infelizmente, o cidadão paga caro por essa incapacidade de engenharia. Na trincheira da avenida Sertório com a Voluntários da Pátria foram dez alagamentos em dois anos. Nos pontos em questão deverá acontecer uma reengenharia de transformações físicas. Há espaço e áreas alternativas e, dependemos da boa vontade de governos e engenheiros para se debruçarem sobre o problema, o custo financeiro e construtivo dessas modificações não deve ser tão elevado. (Marcelino Pogozelski)