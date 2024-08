Público reclama de fila e falta de sinalização para acessar Expointer

Filas no estacionamento e na entrada marcaram o segundo dia da 47ª edição da Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Se, por um lado, este é um bom sinal de movimento e de comparecimento dos gaúchos nesta que é a feira da superação e retomada depois das enchentes de maio no Estado, por outro, quem chegou ao portão 10 e 15, neste domingo (25), reclamou da demora e da dificuldade de sinalização para entrar no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. O evento segue até o dia 1º de setembro.

O casal Matheus Schawaab e Ana Oliveira afirmou que pegou um engarrafamento de quase uma hora para acessar o estacionamento. Quando chegaram, eles haviam confundido o Portão 10 com o Portão dos Expositores. "Estava mal sinalizado", opinou Ana. Segundo eles, no ano passado a sensação era de mais organização. "Esse ano achei menos organizado", confirmou Schawaab. Outro ponto ressaltado pelos visitantes é a dificuldade de localizar o carro. "Nós marcamos aquela torre como ponto de referência, mas tem várias torres, quero só ver", brincou Ana.

Uma funcionária contou à reportagem que no primeiro dia da Expointer, neste sábado (24), ficou até quase 23h auxiliando as pessoas a encontrarem seus carros. "As pessoas não sabiam em qual portão deviam estacionar. No final da noite, na hora da saída, as pessoas não conseguiam achar o local onde tinham estacionado, estavam perdidas", afirmou.

A visitante Camile Zimmermann Colombo também pontuou a falta de sinalização e de orientações dentro do estacionamento como um problema. "Não tinha ninguém para nos orientar. Nós compramos pela internet e só entramos, não passamos por ninguém. Eu acho que tinha que ter mais pessoas trabalhando na organização", falou. É a segunda vez que Camile vem à Expointer, mas o pai dela, que frequenta o evento, enfatizou que esse é um gargalo antigo do Parque.

O tamanho da fila que se formou para o acesso do público ao Parque a partir do estacionamento deixou algumas pessoas frustradas. Idosos e crianças esperavam em pé para conseguir entrar. Além do frio, o barro incomodava, conforme a fila ia se estendendo e as pessoas precisavam desviar das poças para não molhar os pés. Miguel Santos estava com a filha pequena no colo e cobrou mais infraestrutura da organização. "Estamos parados aqui no frio há bastante tempo. Queremos aproveitar a feira", contou.

A reportagem contatou a organização do Parque, que explicou que a bilheteria e estacionamento da Expointer é de responsabilidade da empresa ganhadora da licitação e que está fazendo a operação dos portões, com controle de acessos e orientações. "Atualmente são cerca de 7 mil vagas rotativas de estacionamento espalhadas pelo Parque. Nos serviços contratados pela administração, também há a sinalização de vias de acesso, com placas que estão instaladas na BR-116 e BR-448, e nos portões, para facilitar a identificação e acesso dos visitantes", diz a nota.

Novos acessos



Devido às obras na BR-116, o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil está com novos acessos para a Expointer. Além disso, o fluxo em frente ao parque terá apenas mão única durante esse período, com sentido Porto Alegre.



Entre as principais mudanças está a abertura de um novo portão, o de número 14, para estacionamento de visitantes, o que possibilitará três acessos para o parque pela BR-448: na primeira rotatória, entrando na avenida Cezar Antônio Bettanin, para acesso ao portão 14; na segunda rotatória, para acesso preferencial de usuários da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), e também para o estacionamento do portão 15; e outro pela via de trás do parque para avenida Celina Kroeff, para os portões 5 a 10.



Como acessar:





• Pela BR-448: pela avenida Cezar Antônio Bettanin em duas rotatórias (portões 14 e 15);

pelo novo acesso ao Portão 14, seguir pela via traseira do parque até a avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10).

• Pela BR-116: no sentido capital-interior: fazer o retorno no viaduto em Esteio ou em Sapucaia;

no sentido interior-capital: dobrar à direita na avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10) ou seguir reto para a frente do parque (portão 4 e 1).