Trajeto entre Porto Alegre e Expointer surpreende ao levar apenas 30 minutos

Contrariando as expectativas, o trajeto entre Porto Alegre e o Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a 47ª Expointer, está tranquilo na manhã deste sábado (24), quando os portões foram oficialmente abertos. De carro, o trecho é feito em uma média de 30 minutos.

Havia receio de que a falta do trem, já que a Trensurb não está mais operando em Porto Alegre desde a enchente de maio, e as obras da BR-116 gerassem muitos transtornos no trânsito. Até as 9h, não houve, no entanto, trechos bloqueados.

Jornal do Comércio testará, também, a linha de ônibus criada especialmente para a Expointer (confira detalhes no link) testará, também, a. O veículo, cujo serviço custa R$ 15,00, saiu da rodoviária às 9h e segue direto até o parque, onde a movimentação também está tranquila nesta primeira manhã.

Novos acessos

O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil está com novos acessos para a Expointer. Além disso, o fluxo em frente ao parque terá apenas mão única durante esse período, com sentido Porto Alegre.



Entre as principais mudanças está a abertura de um novo portão, o de número 14, para estacionamento de visitantes, o que possibilitará três acessos para o parque pela BR-448: na primeira rotatória, entrando na avenida Cezar Antônio Bettanin, para acesso ao portão 14; na segunda rotatória, para acesso preferencial de usuários da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) e do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), e também para o estacionamento do portão 15; e outro pela via de trás do parque para avenida Celina Kroeff, para os portões 5 a 10.

Como acessar:





• Pela BR-448: pela avenida Cezar Antônio Bettanin em duas rotatórias (portões 14 e 15);

pelo novo acesso ao Portão 14, seguir pela via traseira do parque até a avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10).

• Pela BR-116: no sentido capital-interior: fazer o retorno no viaduto em Esteio ou em Sapucaia;

no sentido interior-capital: dobrar à direita na avenida Celina Kroeff (portões 5 a 10) ou seguir reto para a frente do parque (portão 4 e 1).