Linha exclusiva de ônibus fará deslocamento de Porto Alegre para Expointer

Sem Trensurb, as alternativas de transporte para o Parque de Exposições Assis Brasil durante a Expointer são discutidas pelo governo do Rio Grande do Sul desde o começo de julho. Uma linha de ônibus fará o deslocamento entre Porto Alegre e Esteio, custando R$15,00 aos usuários. A solução foi confirmada pela Secretaria da Agricultura e pela Metroplan nesta sexta-feira (16).



A Empresa Fátima assumiu a operação da concessão de Esteio e a oferta de ônibus será regulada conforme a demanda, com possibilidade de horários extras. O pagamento será em dinheiro ou cartão de crédito. Os itinerários e os itinerários e oferta de horários entraram em operação a partir do dia 24 de agosto até o dia 01 de setembro, pegando todos os dias de evento.



Em Porto Alegre, serão dois locais com partidas das 7h às 20h. O primeiro será na rodoviária da Capital, já o segundo na Rua Cassiano Nascimento, na esquina da Avenida Siqueira Campos com rua Cassiano Nascimento, localizada ao lado dos Correios.



Já no sentido Parque Assis Brasil/Porto Alegre, as partidas ocorrem das 8h até às 22h. Em dias de shows, haverá oferta de transporte até uma hora após o término dos eventos.



A chegada no parque será via BR-116 até o Terminal de ônibus na rua Maurício Cardoso na passarela da Estação Esteio da Trensurb, acessando a Expointer através da estação Esteio, via passarela de acesso. As viagens dos dois terminais têm previsão de 50 a 60 minutos de deslocamento.