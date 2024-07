Depois de um período de incógnita sobre o futuro do Cais Mauá, duramente atingido pela enchente de maio em Porto Alegre, os envolvidos no projeto voltam a tratar do tema publicamente. Ainda não há, no entanto, certezas sobre os investimentos ou novas datas do processo de concessão (Jornal do Comércio, edição de 24/07/2024). Segundo a reportagem, não há definição sobre a assinatura do contrato de concessão. Se antes esse assunto já era difícil de ser resolvido, há anos, agora é que imagino não mais sair, depois das consequências da enchente. Talvez seja o caso de demolir tudo e criar áreas de lazer passíveis de serem alagadas. (Eduardo Fossati, de Porto Alegre)