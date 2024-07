Moradores temem acidentes com postes cravados no meio de rua de praia gaúcha

Moradores de Xangri-Lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, reclamam do local onde postes de energia estão instalados: no meio da rua, no trajeto dos veículos. Em um vídeo que circula pelo WhatsApp (assista abaixo), é possível observar, também, que a calçada da via tem a largura de dois palmos.

O advogado e servidor público Hélio de Souza Bogado Neto, que mora próximo ao local, classifica a situação como autoexplicativa. “Apesar do passeio público ser algo sério, me chama atenção aqueles postes no meio da rua. Parece que estão lá só para fazer um acidente. Ainda mais com a neblina que é comum aqui no inverno”, relata.

Segundo o morador, o vídeo que viralizou “está bastante popular no município justamente porque, se contar, ninguém acredita”. “Não tem explicação lógica para o que fizeram”, lamenta.

O prefeito de Xangri-Lá, Celso Barbosa (PSDB), conhecido como Celsinho, diz que a responsabilidade da realocação dos postes, agora, é da CEEE Equatorial. Ele também relaciona a polêmica ao ano eleitoral.

“A gente está fazendo toda a reurbanização da avenida Beira-Mar. Estamos colocando pavimentação em PVS, fizemos um calçadão que não aparece no vídeo do outro lado e os postes temos que tirar dali, mas estamos aguardando a CEEE Equatorial, pois depende deles, não de nós”, afirma.

No inverno, neblina prejudica visualização da rede elétrica no pavimento Hélio de Souza Bogado Neto/Especial/JC

O prefeito relata que o pedido à CEEE foi feito há bastante tempo. “Como é ano eleitoral, os oportunistas aproveitam para criticar. Tem projeto sim. Se não fazemos, reclamam. O vídeo não mostrou o calçadão do outro lado, que tem dois metros de largura”, expõe o prefeito.

A CEEE, no entanto, informa que não foi a empresa que instalou os postes no meio da rua, entre a avenida da prefeitura e a rua dos Sinos. “A prefeitura optou por executar a relocação da rede por conta própria, conforme é permitido a qualquer solicitante nos termos dos artigos 110 e 111 da Resolução 1.000 da Aneel, recebendo autorização da CEEE Equatorial. Inspeções e fiscalizações na rede são realizadas pela CEEE regularmente, em toda sua área de concessão, e por isso, proativamente, a companhia está atuando conjuntamente com a prefeitura para regularizar a situação”, sustenta a CEEE através de nota enviada por sua assessoria de imprensa.

A CEEE Equatorial detalha, ainda, que a rede elétrica citada no vídeo, implantada há anos, obedecia ao traçado original da via. “Em 2021, a Prefeitura Municipal de Xangri-Lá informou à distribuidora a intenção de realizar ações de revitalização de trechos da orla do município, os quais incluíam ajustes no traçado da rede de distribuição de energia em alguns logradouros. A companhia apresentou orçamento e cronograma de execução contemplando os ajustes solicitados. No entanto, a prefeitura optou por executar a relocação da rede por conta própria”, complementa o texto.