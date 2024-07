Pequenos agricultores fazem protesto em Porto Alegre por crédito e reassentamento

Cerca de 700 pequenos agricultores de diversas regiões do Rio Grande do Sul fazem um protesto em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (24). Reunidos em frente ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), região central da cidade, eles pedem por desburocratização do crédito e reassentamento dos atingidos pelas enchentes de maio.

“Nós do Movimento Sem Terra (MST) estamos fazendo uma jornada de luta a nível de Brasil, já temos 17 estados mobilizados. Alguns foram para frente do Banco do Brasil, outras da Caixa Econômica Federal, cada estado tomou sua deliberação sobre a luta da reforma agrária e desburocratização da terra”, detalha o organizador Maurício Roman, integrante do MST.

Roman lembra que há um impasse sobre a questão de créditos agrícolas, especialmente no Rio Grande do Sul, que luta para se reerguer após as cheias. “Existe uma grande diferença de liberar R$ 480 milhões do Plano Safra ao agronegócio e liberar apenas R$ 70 milhões aos pequenos camponeses e agricultores do nosso Estado”, argumenta.

MST se reúne em 17 estados; no RS foi em Porto Alegre Stéfani Rodrigues/Especial/JC

O grupo reforça a necessidade do reassentamento das casas que foram alagadas, e, por isso, marcou uma reunião com o governador Eduardo Leite. “Mandamos ofício para o gabinete do governador, que direcionou para a Secretaria de Desenvolvimento Rural”, relata.

Nos últimos meses, o ministro da agricultura, Paulo Teixeira, veio até o Rio Grande do Sul e anunciou crédito emergencial, mas os pequenos agricultores reclamam da burocratização nos bancos. Roman pede envolvimento do governo estadual e federal para resolver a questão.