Migração ao Litoral Norte

caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 16/06/24 Os municípios do Litoral Norte vêm assumindo nos últimos anos uma posição que vai além do veraneio. Foi assim na pandemia e foi agora na recente tragédia climática, quando milhares de pessoas sem água e luz se deslocaram para essas cidades (). O Litoral Norte recebe muita gente no verão! A população aumenta em até 10 vezes. Se no verão é possível, todos vão ao Litoral e gostam, por que não fazer isso também no inverno? (Fábio Brogni)

Litoral Norte II

Resta colocar um trem de alta velocidade com estações em Tramandaí, Imbé, Capão e Atlântida e aí entramos no primeiro mundo. A gauchada da Região Metropolitana de Porto Alegre trabalhando na cidade grande e morando no litoral… imaginem viagens entre 50 min a 1h20min… resolveria muita coisa! (Leonardo Mitidiero Mansor)

Litoral Norte III

Excelente e oportuna matéria sobre o Litoral Norte do Rio Grande do Sul. (Wilson Lima)

Trensurb

coluna Minuto Varejo, JC, 13/06/2024 A situação na Estação Mercado da Trensurb é surreal. Lixo e resíduos quase transbordam no acesso à estação, que fica no subsolo (). Quem reclama da sujeira deveria se juntar às turmas de limpeza para acelerar a retomada da normalidade. (Francisco Santos de Oliveira)

Mercado Público

JC, 14/06/2024 O Mercado Público de Porto Alegre foi reaberto no dia 14 de junho, de forma parcial, após 41 dias fechado por conta da enchente histórica de maio. Na semana seguinte, outras lojas também voltaram a funcionar (). Para que o Mercado não sofra com novas inundações, é preciso dar prioridade aos bueiros ao redor. Isso, certamente, evitaria prejuízos futuras enchentes. (Daniel Custódio)

Ensino EAD

ensino do tipo EAD (a distância) chegou para ficar e não há como lutar contra. Contudo, há como aprimorá-lo, e muito! Quem passa pelo EAD diz que é muito mais fácil assistir aulas, fazer trabalhos e ser aprovado. É preciso aumentar os índices de educação, mas não a custa de gente despreparada. Na minha visão, no estudo EAD as provas devem ser presenciais, o grau de dificuldade deve ser o mesmo que a do tipo presencial. Sem dúvida, muita gente boa se formou (e se formará) no EAD, assim como muita gente "ruim" se formou (e se formará) no presencial. O que espero é que todos tenham a formação desejada, mas que isso não seja às custas de ensinos de baixa qualidade ministrado por faculdades que fazem de tudo para vislumbrar lucros. (João Paulo Silveira, Porto Alegre) (a distância) chegou para ficar e não há como lutar contra. Contudo, há como aprimorá-lo, e muito! Quem passa pelo EAD diz que é muito mais fácil assistir aulas, fazer trabalhos e ser aprovado. É preciso aumentar os índices de educação, mas não a custa de gente despreparada. Na minha visão, no estudo EAD as provas devem ser presenciais, o grau de dificuldade deve ser o mesmo que a do tipo presencial. Sem dúvida, muita gente boa se formou (e se formará) no EAD, assim como muita gente "ruim" se formou (e se formará) no presencial. O que espero é que todos tenham a formação desejada, mas que isso não seja às custas de ensinos de baixa qualidade ministrado por faculdades que fazem de tudo para vislumbrar lucros. (João Paulo Silveira, Porto Alegre)