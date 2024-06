Mercado Público amplia operação e vai ter açougue, peixaria a armazéns

Açougue, peixaria, armazém, erva-mate, fruteira. O Mercado Público de Porto Alegre deve alcançar mais da metade das operações abertas nesta terça-feira (18), retornando com mais fôlego e com mais cara de comércio que os porto-alegrenses estão acostumados a frequentar. O normal seriam mais de 100 mercadeiros. Pelo menos 53 estarão abertos nesta terça-feira.

lista divulgada pela Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) tem 53 lojas, entre as que já estão funcionando, principalmente restaurantes e pontos com portas para a rua, e novas áreas, como os corredores centrais do piso térreo. Nos primeiros dias, restaurantes dominaram as operações. O complexo reabriu sexta-feira passada , após ficar 40 dias fechado pela inundação e seus impactos. A, entre as que já estão funcionando, principalmente restaurantes e pontos com portas para a rua, e novas áreas, como os corredores centrais do piso térreo. Nos primeiros dias, restaurantes dominaram as operações.

O presidente da Ascomepc, Rafael Sartori, disse, em nota, que há grande expectativa pelo retorno em maior número de operações. "Estávamos contando as horas para poder voltar. Foram dias difíceis, de muita dor e prejuízo", retrata Sartori, que tem açougue no complexo. "Venham ao Mercado, venham reencontrar o serviço e o melhor atendimento que estão acostumados”, convoca o dirigente, para a clientela.



O empreendimento terá funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 19h. A associação informa que o horário de domingo e quais estabelecimentos vão funcionar ainda estão sendo definidos.

"Já tem luz no fim do túnel", resume Lourenço Rosa, um dos diretores da Banca do Holandês e Adega do Holandês. Lourenço diz que as lojas vão "abrir quase 100%". "Leva uns dias para organizar tudo", conta o jovem, que soma até agora prejuízos de mais de R$ 750 mil, entre estoque, mobiliário, computadores e maquinário. "Só em estoques foram R$ 500 mil. E olha que tiramos antes da cheia quatro caminhões com mercadorias", diz Lourenço, com alívio.

Mas falta contabilizar os 40 dias sem vendas, devido ao fechamento. "Realocamos pessoal para as outras duas lojas fora do Mercado, mas tem este tempo sem vender", registra. A banca também teve inundação no centro de distribuição e base de produção, que fica o Quarto Distrito.

"Tô começando do zero", afirma Adriana Kauer, proprietária da Comercial Martini, que atua com insumos para confeitaria e embalagens para alimentos. Adriana havia inaugurado a nova loja, com área maior após ter vencido leilão de espaços, há menos de um ano. Tinha gasto R$ 150 mil com mobiliário, agora teve de aplicar R$ 35 mil para remontar. Ela salvou prateleiras e alguns materiais:

Adriana teve de remontar a loja inaugurada há menos de um ano e perdeu todo o depósito. Foto: Thayná Weissbach/JC

"Pior foi o depósito na rua Voluntários da Pátria. perdi tudo, prejuízo de mais de R$ 2 milhões", conta ela. "Todos os meus chocolates e estoques de Páscoa e Natal foram embora. O depósito era o coração da loja, vendia para fora do Estado e hospitais", lista Adriana. "Vou reabrir com o que tenho na loja. Quando acabar, não tenho produto", projeta a proprietária.

Graças aos 40 anos de história do negócio familiar, a Martini conseguiu prazo para pagar e bonificações. "Mas teve fornecedor que me ligou cobrando título como se nada tivesse ocorrido no Rio Grande do Sul". Uma decisão, a mercadeira já tomou: "Não vou voltar mais para onde era o depósito. O espaço que tenho no Mercado comporta meu recomeço".

A reabertura do complexo, que é uma alavanca do comércio no Centro Histórico pela atração de fluxo, ocorre após mais de uma semana de limpeza final e desinfecção, além de inspeção da Vigilância Sanitária. Os trabalhos preparativos para reabrir o empreendimento começaram na última semana de maio, com lavagem e retirada de lama e lodo, que mobilizou empresas voluntárias, como equipes da Stihl.

A água chegou a 1,75 metro de altura, acima da marca da enchente de 1941. O cálculo já projetado é que os prejuízos podem chegara a R$ 30 milhões. A prefeitura vai isentar outorgas para ajudar os permissionários. Os R$ 6 milhões do Funmercado foram mantidos para cobrir despesas da retomada do empreendimento.

Operações do Mercado Público de Porto Alegre

Já abriram:

Agro69

Baden

Bar chopp 26

Bar Santos

Di Toni

Giallo Sanduicheria

Lancheria Luz

Lotérica Banri

Mercado de Ideias - sala 6 e 8

Naval

Pires

Pizza Veg

Restaurante Gaúcho

Rincon

Taberna

Zimmer



Vão abrir: