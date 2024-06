JC Te Lembra: volta da rodoviária, reabertura do Mercado Público e anulação do leilão do arroz

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

reabertura do Mercado Público de forma parcial nesta sexta-feira O destaque do dia é a. Pelo menos 13 das mais de 100 operações comerciais do segundo piso voltaram a funcionar após 40 dias do início da chuva.

rodoviária também voltou a operar com viagens interestaduais.

Situação gerou demissão de Neri Geller Após muita polêmica, o leilão do arroz foi cancelado., ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária.

FGTS agora é corrigido pela inflação O STF mudou a regra, e o

Fernando Haddad pediu ritmo mais intenso de trabalhos na agenda de corte de gastos Ainda no ramo da economia, o ministro

Caxias do Sul receberá campus da Ufrgs Na área da educação,

Plano para Reconstrução do Rio Grande do Sul A Fiergs lançou o

cúpula do G-7 foi aberta No exterior, a. Lula acompanha as reuniões.