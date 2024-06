Ministro da Educação anuncia campus da Ufrgs em Caxias do Sul

Uma demanda histórica da Serra gaúcha teve seu atendimento garantido na manhã desta segunda-feira (10), no Ministério da Educação. O ministro Camilo Santana anunciou que Caxias do Sul será uma das cidades contempladas com um campi de universidade federal, em projeto que beneficiará mais nove comunidades no Brasil. As demais unidades serão construídas, na maioria, no Norte e Nordeste: São Gabriel da Cachoeira (AM), Rurópolis (PA), Baturité (CE), Estância (SE), Jequié (BA) e Sertânia (PE); em Ipatinga (MG), São José do Rio Preto (SP) e Cidade Ocidental (GO).

De acordo com o ministério, as localidades foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões com baixa cobertura de matrículas públicas nessa etapa de ensino. O investimento na construção das unidades será de R$ 600 milhões. No entanto, não foram apresentadas datas para início das obras, nem o valor e tamanho de cada unidade, tampouco a grade de cursos que será oferecida.

A luta por uma instituição de ensino superior pública é de várias décadas das comunidades da Serra Gaúcha. O movimento anterior e mais recente data de abril de 2019, quando foi anunciada uma extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com localização em Farroupilha. Mas o movimento ficou limitado à fixação de placas, indicando a área escolhida no início da estrada que conduz ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. O objetivo, que ficou somente no protocolo de intenções, era a implementação física e operacionalização do Escritório de Inovação do Parque Tecnológico Zenit-UFRGS.



No mesmo ato, o ministro anunciou recursos adicionais de R$ 250 milhões para os hospitais da Rede Ebserh, totalizando R$ 1,75 bilhão destinado desde agosto do ano passado. Serão construídos oito novos hospitais ligados às universidades federais de Pelotas (RS), de Juiz de Fora e de Lavras (MG), do Cariri (CE), do Acre, de Roraima, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Outros 28 hospitais serão beneficiados com valores para melhoria das condições e do funcionamento.



O recurso total anunciado é de R$ 5,5 bilhões para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. O investimento faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).