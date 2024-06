Mercado Público de Porto Alegre reabre pós-cheias com 13 lojas

Pelo menos 13 das mais de 100 operações comerciais do Mercado Público de Porto Alegre reabrem nesta sexta-feira (14) , em mais um retorno de empreendimento do setor pós-cheias históricas. O complexo, o mais icônico do Centro Histórico, retoma o funcionamento 40 dias após ser obrigado a fechar pelo avanço das águas do lago Guaíba.

Estão retomando a operação unidades que estão no segundo piso do Mercado, área que não foi afetada, e algumas que têm aberturas para a rua. No dia 18, as lojas e bancas internas devem começar a abrir.

O retorno ocorre após limpeza, lavagem de áreas, retirada de materiais estragados e equipamentos danificados. Nos últimos dias, foi feita a dedetização interna das lojas e vistoria das áreas comuns pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, pasta à qual está vinculado o Mercado Público, e Vigilância Sanitária.

A Associação Comercial dos Permissionários do Mercado Público (Ascomepc) informa que abrirão as unidades do Pires, Naval, Rincon, Bar chopp 26, Veggie, Lotérica Banri, Lancheria Luz, Restaurante Gaúcho, Giallo Sanduicheria, Taberna, Zimmer, Bar Santos e Mercado de Ideias.

Nesta sexta-feira, o complexo abre das 8h às 19h. Os restaurantes voltam às 10h. O público não terá acesso aos corredores internos, que serão bloqueados. Entrada e saída serão pela avenida Borges de Medeiros. Elevadores e escadas rolantes não estarão funcionando ainda.Na Borges, as vagas passarão a ser de estacionamento rotativo.

Outra orientação é que não será mais permitida carga e descarga na avenida Borges de Medeiros, no entorno do Mercado Público. Os caminhões de abastecimento vão usar área destinada à descarga na avenida Júlio de Castilhos, das 6h às 19h.