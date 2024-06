Chuvas intensas no fim de semana podem provocar alagamentos em Porto Alegre

previsto para o fim de semana alagamentos. Entre os fatores estão o sistema de drenagem, que ainda não opera com 100% da capacidade, e a grande quantidade de resíduos nas ruas da Capital. Com o retorno da chuva, Porto Alegre está, novamente, sob risco de. Entre os fatores estão o sistema de drenagem, que ainda não opera com 100% da capacidade, e a grande quantidade de resíduos nas ruas da Capital.

Neste contexto, e com a previsão de que a precipitação na cidade supere os 100 milímetros nos próximos dias, é provável que Porto Alegre volte a sofrer com alagamentos em algumas regiões. “A chuva vai chegar e terá alagamento”, admitiu o prefeito Sebastião Melo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (13).

A chuva mais intensa deve ocorrer no domingo (17), quando são esperados até 100 milímetros na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Estamos com as estruturas abaladas na cidade e quando há uma nova chuva dentro do processo, é ainda mais complicado”, observou o prefeito.

plano de contingência, lançado pela prefeitura nesta quinta-feira



A força-tarefa atua até domingo (16) nos bairros Sarandi, Farrapos, Humaitá, Ilhas, Navegantes e Anchieta. No entanto, dos 600 profissionais disponibilizados pela prefeitura, apenas 80 são direcionados para o Sarandi - uma das regiões mais afetadas pelas enchentes de maio. O local segue com montanhas de resíduos tanto em frente às residências quanto nas bocas de lobo, o que impossibilita o funcionamento do sistema de drenagem.



Mais de 60 mil toneladas de resíduos foram coletadas pela força-tarefa até o momento. Ao todo, R$ 100 milhões foram destinados para a limpeza da cidade. Para minimizar o impacto, o plano de contingência, lançado pela prefeitura nesta quinta-feira, irá concentrar uma equipe de 600 garis e 200 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, nos bairros mais suscetíveis a alagamentos. A força-tarefa atua até domingo (16) nos bairros Sarandi, Farrapos, Humaitá, Ilhas, Navegantes e Anchieta. No entanto, dos 600 profissionais disponibilizados pela prefeitura, apenas 80 são direcionados para o Sarandi - uma das regiões mais afetadas pelas enchentes de maio. O local segue com montanhas de resíduos tanto em frente às residências quanto nas bocas de lobo, o que impossibilita o funcionamento do sistema de drenagem.

Com a previsão de chuva, o prefeito reforçou o apelo para a população evitar o descarte de mais materiais e alegou que a limpeza será suspensa em locais onde é colocado fogo nos resíduos.



Retroescavadeiras, hidro jatos e caminhões sugadores também atuam em outros 12 bairros de Porto Alegre: Ipanema, Farrapos, Vila São José, Guarujá, Bom Jesus, Intercap, Jardim Carvalho/Agronomia, Floresta, São Geraldo, Praia de Belas, Menino Deus, Navegantes. A operação é direcionada para manutenção das redes de drenagem. Ao todo, são mais de 1 mil quilômetros de redes afetadas durante os episódios de maio.

