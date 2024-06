Com previsão de chuva, plano de contingência será lançado nesta quinta-feira

Às vésperas do retorno da chuva, um Plano de Contingência será lançado pela prefeitura de Porto Alegre nesta quinta-feira (13). Conforme a sala de situação do governo do Rio Grande do Sul, a chuva começa no Extremo Sul do Estado já na sexta-feira (14). A instabilidade será maior, principalmente, no sábado (15), quando deverão ocorrer grandes acumulados de chuva, acompanhados de temporais. Algumas regiões poderão registar mais de 100 milímetros. “Temos uma cidade com muito lixo ainda. Regiões alagadiças e bocas de lobo entupidas. Está previsto chuva e temos todo esse cenário. A tendência é ter alagamentos em alguns lugares”, explicou o prefeito Sebastião Melo. Um conjunto de medidas foi analisado pelo município, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a companhia de energia elétrica Ceee Equatorial. O bairro Humaitá terá prioridade nas ações. Outra região com problemas aparentes é o bairro Sarandi. A região foi uma das últimas da cidade onde a água baixou. Após mais de 30 dias desde o início das enchentes, o acúmulo de resíduos preocupa os moradores devido à previsão de chuva para o final de semana. Conforme o prefeito, uma força-tarefa da prefeitura atua no local, com 80 profissionais. Nesta terça, a equipe de garis da Capital ganhou um reforço de 120 profissionais, totalizando 920. Outros 120 irão integrar a equipe a partir desta quarta-feira (12). Mais de 51 mil toneladas de resíduos foram retiradas das ruas de Porto Alegre. Segundo o prefeito, já existe um plano de limpeza da cidade, mas ainda é insuficiente para realizar a limpeza antes das chuvas. “Pedimos para que a população não coloque mais lixo nas ruas. Não tem como ter uma pessoa para cada máquina em todas as ruas do Sarandi”. O plano de trabalho também abrange as bocas de lobo.