Na eminência de novas chuvas, Sarandi sofre com lixo acumulado nas ruas

Apesar de já ter passado mais de 30 dias do início da enchente que atingiu Porto Alegre, o bairro Sarandi, na Zona Norte da cidade, seguia com muito entulho nesta terça-feira (11). Isto preocupa os moradores devido à previsão de chuva para esta semana. Nas localidades próximas ao dique do Arroio Sarandi, as cenas são fortes.