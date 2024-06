Prefeito Sebastião Melo convoca reunião para tratar chuva desta semana

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, convocou uma reunião para tratar sobre os impactos da chuva desta semana. A preocupação se deve ao fato de a cidade estar se recuperando das enchentes de maio. Ainda há muito lixo e acúmulo de móveis pelas calçadas da cidade.

A reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) ocorrerá às 16h desta terça-feira (11) no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic). O Copae, instituído em 2005, é responsável pela articulação dos esforços e pela colaboração institucional, através do modelo transversal e sistêmico de gestão, para atuação nas emergências e nas ações de proteção e defesa civil. Tem como objetivo diminuir o tempo de resposta à comunidade atingida por sinistros e aumentar a eficiência das ações que dependem da integração dos órgãos.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, participarão da reunião o prefeito e os representantes de todos os órgãos envolvidos na resolução e atendimento de emergências.

para o Rio Grande do Sul a partir da sexta-feira (14). No sábado e no domingo (dias 15 e 16) há uma maior ênfase para ocorrência de chuva com intensidade.