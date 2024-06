Retomada de viagens interestaduais movimenta rodoviária de Porto Alegre

Aos poucos, a Estação Rodoviária de Porto Alegre está retomando as suas atividades. Com a abertura para operações parciais das linhas interestaduais e internacionais, na manhã desta quinta-feira (13), o movimento intenso no terminal refletia a demanda represada neste mês em que ficou fechado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os embarques ocorrem das 6h às 21h – os demais horários continuam sendo realizados no Terminal de Osório, devido ao caráter excepcional da operação neste momento. Fiscais da autarquia garantem a reorganização das partidas e chegadas, que passam a acontecer nos boxes de números 59, 60 e 61 (onde antes ocorriam os desembarques intermunicipais).

Tão logo foi anunciado este retorno, a carioca Luciane Barbosa, 52 anos, comprou passagem para voltar ao Rio de Janeiro. A professora aposentada chegou ao RS um pouco antes da tragédia climática e precisou permanecer em Santa Maria até então. “Eu vim para acompanhar o nascimento do meu neto e acabei presa aqui. Não conseguia avião e nem ônibus. Ainda bem que não tinha nenhum compromisso nesse período”, comemora.

Por decisão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a autoridade pública responsável pelo terminal, esta retomada é facultativa. Dessa forma, algumas linhas ainda continuarão a realizar embarques e desembarques no Terminal de Osório. A orientação, nesse caso, é que as pessoas que já adquiriram bilhetes entrem em contato com as transportadoras para verificar o local de embarque e desembarque.

Sendo assim, no momento 11 empresas disponibilizam mais de 30 trajetos. Entre os destinos oferecidos, há viagens para Goiânia, Florianópolis, Criciúma, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Além disso, tem rota para Buenos Aires e Posadas, na Argentina.

O prejuízo inicial estimado na rodoviária por conta das enchentes é de cerca de R$ 11,5 milhões – levando em conta somente parte elétrica e recuperação da cobertura e da parte estrutural. Como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as lojas seguirão fechadas.