Rodoviária de Porto Alegre retoma viagens interestaduais com operação reduzida

O Terminal Rodoviário de Porto Alegre reabre para operações parciais das linhas interestaduais e internacionais nesta quinta-feira (13). Os primeiros embarques iniciam a partir das 6h. Embarques e desembarques de viagens interestaduais serão realizados nos boxes de números 59, 60 e 61.

O retorno das operações deve acontecer gradualmente, com apenas três boxes destinados ao uso dos veículos. A informação é da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que decidiu pela cautela após reunião com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), autoridade pública responsável pelo terminal.



A operação parcial se deve ao fato de que as instalações da Rodoviária ainda estão limitadas, visto que a maior parte do espaço ainda interditadas por conta dos alagamentos.

Seguindo as orientações do DAER, o embarque de passageiros está limitado entre às 6h e 21h, sendo que apenas desembarques serão autorizados após esse horário. A operação para embarques antes das 6h e após as 21h continuará no Terminal de Osório, devido ao caráter excepcional da operação neste momento.



Devido à situação ainda não normalizada do terminal, a retomada da operação dos serviços interestaduais e internacionais na Rodoviária de Porto Alegre é facultativa. Dessa forma, algumas linhas ainda terão embarques e desembarques no Terminal de Osório. A orientação, nesse caso, é que as pessoas que já adquiriram bilhetes entrem em contato com as transportadoras para verificar o local de embarque e desembarque.