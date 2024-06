Metroplan não tem previsão para aumento de viagens rodoviárias intermunicipais

Trensurb segue com operações somente entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho. Ao passo que o transporte ferroviário anunciou um não tem data para aumento das frotas rodoviárias intermunicipais. Após as cheias que acometeram o Rio Grande do Sul, o deslocamento entre Porto Alegre e Canoas, na Região Metropolitana, está sendo realizado pela empresa de transporte coletivo Transcal, enquanto a. Ao passo que o transporte ferroviário anunciou um aumento no número de viagens , a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan)

Atualmente, o transporte entre ambas as cidades está sendo realizado com intervalo de 15 a 20 minutos. Porém, por parte da Transcal, no terminal Mathias Velho, os fiscais relatam que a tabela de horários da Metroplan está servindo como mera referência, já que a operação é conforme demanda da Trensurb. Por isso, o regime de viagens é alternado entre linha expressa e comum. Às vezes, com ambos operando concomitantemente.



Segundo Jayme Ricardo, assessor técnico da Metroplan, não há decisão definitiva para ampliação da frota até o momento. “Trabalhamos com a grade horária que a Trensurb envia para a Metroplan”, afirma. Ricardo também comenta que não receberam, até o momento, o ofício da empresa ferroviária para que a mudança seja providenciada.



Para o técnico da Metroplan, a alta demanda relatada por passageiros que utilizam as linhas de ônibus intermunicipais ocorre porque são duas modalidades de transporte distintas, com quantidades de passageiros e velocidades diferentes, sendo a operação ferroviária muito mais rápida e em velocidade constante. “Sabemos que ocorrem filas, mas não há muito o que fazer”, lamenta.

Atual operação rodoviária da Metroplan

Segundo informado pela Metroplan, está sendo realizada a operação com 69 horários diários. A equipe de reportagem do Jornal do Comércio esteve no local de operação na estação Mathias Velho, por volta das 18h desta quarta-feira (12).

Clodoaldo Luiz do Santos, 49 anos, trabalha instalando rastreadores veiculares e, para chegar à empresa, realiza o percurso diário de 1 hora, em trecho que, antes das cheias, levava 15 minutos. Segundo ele, a partir desta quarta-feira (12), a situação melhorou. Porém, relata que era preciso esperar dois ou três veículos para conseguir embarcar.

Segundo o Fiscal da Transcal, Itacir Ferreira, a operação foi normalizada após o último aumento de frotas, e a viagem tem duração de 35 a 40 minutos, a depender do movimento. Ele relata que havia muita demora e reclamações, e atribui à diferença de capacidade de transporte entre trens e ônibus. "Vai atrasar de 10 a 15 minutos para carregar entre 45 e 65 pessoas para dentro do ônibus", diz.

• LEIA TAMBÉM: Estação Mercado da Trensurb está soterrada de lixo da inundação em Porto Alegre

Conforme relata Ferreira, a maior demora se dá pela dificuldade de pagamento e troco. Ainda mais que, embora a Trensurb aceite vale-transporte por meio do Cartão Tri, a bandeira não pode ser utilizada na frota da Transcal, que só utiliza o Cartão Teu. Segundo Ferreira, grande parte da espera poderia ser resolvida nesta integração do pagamento.