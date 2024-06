Trensurb amplia trens em operação e reduzirá intervalo entre viagens

Ainda não há prazo para os trens metropolitanos voltarem a atracar no Centro de Porto Alegre, o que é essencial para se pensar em retomada do comércio com maior intensidade, e em outras estações da Trensurb na Capital e Canoas. Mas tem uma boa notícia para quem utiliza o transporte nos trechos em operação emergencial.

A partir desta quinta-feira (13), o número de viagens vai aumentar e o intervalo entre elas vai reduzir, informa a estatal à coluna Minuto Varejo. Os equipamentos de bilhetagem não estão funcionando devido aos danos. Com isso, os usuários não estão pagando passagem.

Segundo a Trensurb, a melhoria no transporte, principal meio na conexão metropolitana e que está sendo ofertado apenas entre Novo Hamburgo e a estação Mathias Velho, em Canoas, será possível porque serão colocados mais trens em funcionamento.

Até esta quarta-feira (12), são apenas oito unidades em operação. Nesta quinta, mais trens da frota de 40 começam a rodar nas estações abertas. O tempo entre as viagens vai cair de 35 minutos para 20 minutos, garante a estatal.

Tem um detalhe que a Trensurb vem destacando: nenhum trem foi danificado pelas inundações, pois os conjuntos de máquinas foram levados até a elevada em Novo Hamburgo, onde a cheia não chegou. Mas o restante da estrutura do sistema ferroviário - trilhos, parte elétrica e estações, incluindo a bilhetagem, foram afetados e é o que impede que o transporte seja integralmente restabelecido.

Danos, drenagem e limpeza de estações

A estatal esclarece que o tamanho dos danos e prejuízos ainda estão sendo dimensionados. Parte dessa avaliação vai ser possível após terminar a drenagem das estações, fazer a limpeza e acessar equipamentos.

A estatal lembra ainda que a reativação completa do serviço estará vinculada à garantia de segurança dos usuários e compara com a situação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado desde 3 de maio e com previsão (ainda dependente dos danos e resolução dos problemas) de reabrir apenas no fim de dezembro.

Até agora, uma Medida Provisória (MP) do governo federal assegurou R$ 174 milhões para cobrir despesas da estatal com a recuperação do sistema.

A drenagem da Estação Mercado está sendo completada. O lixo e demais resíduos que apareciam no topo do acesso na superfície, ao lado do Mercado Público, agora baixaram e estão em meio a muito lodo e lama no subsolo.

Depois de finalizar a retirada da água na operação do Mercado, as equipes, que contam com apoio da Petrobras e do Dmae, vão começar a fazer o mesmo serviço na Estação Rodoviária.