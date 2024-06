Estação Mercado da Trensurb está soterrada de lixo da inundação em Porto Alegre

Enquanto a limpeza é acelerada para reabertura do Mercado Público no Centro Histórico de Porto Alegre, a situação na Estação Mercado da Trensurb é surreal. Lixo e resíduos quase transbordam no acesso à estação, que fica no subsolo e bem ao lado do Mercado. A coluna Minuto Varejo flagrou a cena após uma semana após a retomada de limpeza e reativação de atividades na região.

A cena dramática, impacto da inundação histórica, dificulta também a retomada da operação do transporte que é vital na ligação da Capital e Região Metropolitana. Como a estação está em um nível mais baixo, a água ainda não teve redução como na superfície.

"O Mercado está quase limpo e pronto pra abrir. E a três metros da porta do complexo tem um lixão a céu aberto", descreve inconformado um lojista à coluna. Além do trânsito de passageiros que chegariam e embarcariam em trens, também haveria atividades comerciais na estação e que são afetadas. As operações querem verificar e remover materiais.

A preocupação é com a contaminação e mau cheiro com o acúmulo dos materiais.

"Se o Mercado reabrir em breve, como ficará a convivência das pessoas com aquela área imunda, fétida e com foco de todas as contaminações possíveis?", questiona um varejista.

A coluna solicitou esclarecimento da Trensurb e busca informação com a área de limpeza pública da prefeitura.