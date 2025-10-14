Nicolini marca dia para abrir supermercado que foi Nacional em Santa Maria

Marcada a data para a reabertura da loja que foi Nacional em Santa Maria
e que agora será Nicolini.
A rede de Bagé repassou à coluna Minuto Varejo
que a nova filial da marca reabre, após reforma, em 23 de outubro, a partir das 8h
. A unidade fica no bairro Medianeira na cidade do Centro do Rio Grande do Sul.
Aliás, no terreno onde fica o supermercado vai ser erguido um mega empreendimento, com torres - uma corporativa e outra residencial -, e shopping center. O Nicolini será uma das âncoras do complexo que será erguido pela construtora Jobim.
A loja tem 2,7 mil metros quadrados de área de venda. Serão 150 funcionários, quadro que aumentou frente à operação anterior, informa Selmo Dias, diretor de relacionamento do grupo, décimo maior do setor gaúcho, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).
A rede arrematou 11 unidades que foram Nacional,
em negociação com o Carrefour, e que estão em diversas regiões, desde as Missões, Centro, Fronteira, Campanha e Sul
. A primeira unidade reformada e reaberta com a identidade visual da rede foi a de Camaquã
.
Das 11, três ainda estão indefinidas sobre quando vão migrar para a nova rede. Duas de Pelotas dependem da liberação dos imóveis pelos proprietários junto ao Carrefour. A de Dom Pedrito não teve acerto com o dono do prédio, e oNicolini busca novo local, esclarece Dias.
Outros pontos que foram Nacional ainda estão indefinidos
, como os das avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Teresópolis e das ruas José de Alencar e Romaguera Corrêa, na Zona Norte, último a fechar
. Também no interior e no Litoral há ainda imóveis sem novos ocupantes. A do Praia de Belas Shopping deve ser assumida
pelo Grupo Zaffari, da Capital.
A filial que ficava na rua Gomes de Freitas
, quase avenida Assis Brasil já tem sucessor, mas a rede aguarda
assinatura do contrato de locação para a anunciar. Eram 39 lojas da bandeira no Estado
. Pelo menos três foram transformadas em Carrefour.
No Paraná, as oito unidades foram compradas pelo grupo Muffato
.
Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)
- ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (Nicolini)
- BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (Nicolini)
- BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Carrefour)
- CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (Curitibanos)
- CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (Nicolini - reabriu)
- CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada)
- CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada)
- CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (Muffato)
- CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (Muffato)
- CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (Muffato)
- CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (Muffato)
- CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (Muffato)
- CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (Muffato)
- CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (Muffato)
- CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (Muffato)
- DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (Nicolini - aguarda liberação do Carrefour)
- ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada)
- GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (Carrefour)
- GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (Madi)
- GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (Índio)
- MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (Mombach)
- NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (Kern Supermercados)
- OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (SuperBom)
- PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (Nicolini - espera liberação do Carrefour)
- PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (Nicolini - espera liberação do Carrefour)
- PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada)
- PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Carrefour)
- PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fechada)
- PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (negociada com rede da RMPA - fechada)
- PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (vai fechar)
- PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada)
- PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (fechada - negociação com Zaffari)
- PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (Supermercados Gauchão - fechada)
- PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada)
- ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (Nicolini)
- SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (Nicolini)
- SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (Nicolini - fechada reforma)
- SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (Nicolini)
- SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada)
- SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (Popular Supermercados - fechada)
- SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (Nicolini)
- SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada)
- SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (Viezzer)
- SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada)
- TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada)
- TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada)
- VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)
Fonte: Carrefour Brasil, redes e notícias