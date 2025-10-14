Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 18:59

Nicolini marca dia para abrir supermercado que foi Nacional em Santa Maria

Loja de Santa Maria ganhou a logomarca da nova rede e se prepara para abrir para clientes

GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC
Marcada a data para a reabertura da loja que foi Nacional em Santa Maria e que agora será Nicolini. A rede de Bagé repassou à coluna Minuto Varejo que a nova filial da marca reabre, após reforma, em 23 de outubro, a partir das 8h. A unidade fica no bairro Medianeira na cidade do Centro do Rio Grande do Sul. 
Aliás, no terreno onde fica o supermercado vai ser erguido um mega empreendimento, com torres - uma corporativa e outra residencial -, e shopping center. O Nicolini será uma das âncoras do complexo que será erguido pela construtora Jobim.  
A loja tem 2,7 mil metros quadrados de área de venda. Serão 150 funcionários, quadro que aumentou frente à operação anterior, informa Selmo Dias, diretor de relacionamento do grupo, décimo maior do setor gaúcho, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).
A rede arrematou 11 unidades que foram Nacional, em negociação com o Carrefour, e que estão em diversas regiões, desde as Missões, Centro, Fronteira, Campanha e Sul. A primeira unidade reformada e reaberta com a identidade visual da rede foi a de Camaquã.
Das 11, três ainda estão indefinidas sobre quando vão migrar para a nova rede. Duas de Pelotas dependem da liberação dos imóveis pelos proprietários junto ao Carrefour. A de Dom Pedrito não teve acerto com o dono do prédio, e oNicolini busca novo local, esclarece Dias. 
Outros pontos que foram Nacional ainda estão indefinidos, como os das avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Teresópolis e das ruas José de Alencar e Romaguera Corrêa, na Zona Norte, último a fechar. Também no interior e no Litoral há ainda imóveis sem novos ocupantes. A do Praia de Belas Shopping deve ser assumida pelo Grupo Zaffari, da Capital.
Pelo menos 21 lojas que foram Nacional já têm novos donos dos pontos comerciais. Outras redes assumiram lojas: Viezzer (São Leopoldo), Kern (Novo Hamburgo), Gauchão (Porto Alegre, no bairro Santana), SuperBom (Osório), Curitibanos (Cachoeirinha), Índio (Guaíba), Mombach (Montenegro), Madi (Gravataí) e Popular (Santo Antonio da Patrulha).  
A filial que ficava na rua Gomes de Freitas, quase avenida Assis Brasil já tem sucessor, mas a rede aguarda assinatura do contrato de locação para a anunciar. Eram 39 lojas da bandeira no Estado. Pelo menos três foram transformadas em Carrefour. No Paraná, as oito unidades foram compradas pelo grupo Muffato

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

  1. ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (Nicolini)
  2. BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (Nicolini)
  3. BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Carrefour)
  4. CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (Curitibanos)
  5. CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (Nicolini - reabriu)
  6. CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada)
  7. CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada)
  8. CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (Muffato)
  9. CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (Muffato)
  10. CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (Muffato)
  11. CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (Muffato)
  12. CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (Muffato)
  13. CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (Muffato)
  14. CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (Muffato)
  15. CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (Muffato)
  16. DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (Nicolini - aguarda liberação do Carrefour)
  17. ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada)
  18. GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (Carrefour)
  19. GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (Madi)
  20. GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (Índio)
  21. MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (Mombach)
  22. NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (Kern Supermercados)
  23. OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (SuperBom)
  24. PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (Nicolini - espera liberação do Carrefour)
  25. PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (Nicolini - espera liberação do Carrefour)
  26. PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada)
  27. PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Carrefour)
  28. PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fechada)
  29. PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (negociada com rede da RMPA - fechada)
  30. PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (vai fechar)
  31. PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada)
  32. PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (fechada - negociação com Zaffari)
  33. PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (Supermercados Gauchão - fechada)
  34. PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada)
  35. ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (Nicolini)
  36. SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (Nicolini)
  37. SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (Nicolini - fechada reforma)
  38. SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (Nicolini)
  39. SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada)
  40. SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336  (Popular Supermercados - fechada)
  41. SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (Nicolini)
  42. SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32  (fechada)
  43. SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (Viezzer)
  44. SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada)
  45. TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada)
  46. TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada)
  47. VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)
Fonte: Carrefour Brasil, redes e notícias

