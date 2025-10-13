Zaffari vai ocupar vaga deixada pelo Nacional em shopping de Porto Alegre

A notícia do ano do comércio gaúcho foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela coluna Minuto Varejo. Por que do ano? Porque envolve dois movimentos: saída de cena do Nacional, definida pela maior varejista brasileira, e o maior grupo gaúcho de supermercados e o destino de uma das lojas mais valorizadas da bandeira fechada: a do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.

O Zaffari vai se instalar no ponto, que já foi demarcado no primeiro piso e será ainda maior que a antiga ocupante, após a saída de operações menores de lojas e serviços, como lotérica. Só falta fechar a relojoaria Da Hora, que também vai migrar para o lado oposto do Praia, onde estão as outras marcas que ficavam na área do ex-Nacional. A rede tem filial em apenas dois complexos que não são do grupo (bandeira Bourbon): ParkShopping Canoas (grupo Multiplan) e no Morumbi Town (São Paulo).

Zaffari vai entrar no lugar de unidades do Carrefour não é algo inusitado. Em São Paulo, a bandeira gaúcha vai Shopping Center Norte. Aliás: onão é algo inusitado. Em, a bandeira gaúcha vai abrir hipermercado onde foi loja da companhia francesa , no

A coluna conseguiu ter 100% de confirmação. O primeiro alerta foi informação de lojistas que ficam perto do futuro supermercado do grupo gaúcho, que foram notificados de saída e impactos da nova e futura integrante do mix. Mas para ter a checagem completa, o Minuto Varejo obteve informação com fontes próximas aos empreendimentos.

Da Hora vai se mudar para outro ponto do shopping e terá espaço três vezes maior que o atual PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Um deles é a Centauro, loja esportiva, no acesso ao futuro ponto do Zaffari. Segundo funcionários da rede, a loja terá de mudar a vitrine que fica na lateral, voltada ao futuro supermercado.

Já a Da Hora também se mudará, porque o supermercado vai avançar até a esquina onde fica hoje. O pequeno negócio, por outro lado, terá espaço três vezes maior no futuro local e vai ampliar serviços.

O grupo respondeu da seguinte forma o questionamento da coluna sobre o ponto: " A empresa não dispõe de nenhuma informação em retorno a sua consulta".