Fachada estampa nome do shopping do Zaffari que abre em outubro

A pouco mais de um mês da estreia do novo shopping center do Grupo Zaffari, o empreendimento ganhou o nome na fachada e já atrai atenção. Nessa quinta-feira (25), o complexo na região mais valorizada de Porto Alegre passou a ostentar Bourbon Carlos Gomes. O complexo fica na avenida Carlos Gomes, no bairro Bela Vista, e começou a ser implantado em 2019, pré-pandemia de Covid-19.

O shopping vai abrir em 31 de outubro, segundo o grupo, que lidera o setor de centros comerciais e supermercados no Rio Grande do Sul e é um dos maiores do Sul.

Livraria Paisagem é uma das marcas do mix de mais de 40 operações do novo Bourbon MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC

O novo Bourbon tem 40 marcas confirmadas (confira lista no final) - entre operações de moda (nomes como a nova Farm (Farm ETC) estão no mix), telefonia, ótica, eletrônicos, calçados, livros, academia de ginástica, cinema e de gastronomia - restaurante internacional, nacionais inéditos no mercado local, fast-food e sorveterias. Também tem uma filial do supermercado Zaffari. Outros ocupantes estão nas torres corporativas.

Perto do Bourbon, outro complexo que está prestes a abrir é o Bordaza Shopping, um mall menor e tem integrantes da família Zaffari na sociedade.

Acabamentos do novo complexo da rede Bourbon vem com alto padrão e muito uso de madeira MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC

Operações do complexo do Bourbon Carlos Gomes (Zaffari)

Shopping

1. Arranjos Express

2. Bah Restaurante

3. Bayard Esportes

4. Belshop

5. Bioma Brisas Salon

6. Bio Ritmo

7. Boali Healthy Food

8. Chase Brasil

9. Cinépolis VIP

10. Dipa Galetos & Grelhados

11. Donna Ly

12. Freddo Gelateria

13. Farm ETC

14. Farm Rio

15. Gafas & Co

16. Golden Chaves

17. Havanna Heladeria

18. Hering

19. Kopenhagen

20. Lavanderia Chuá

21. Livraria Paisagem

22. McDonald's

23. Milky Moo

24. Mixcell Prime

25. Momentos Tabacaria e Presentes

26. Narbona (uruguaio)

27. O Boticário

28. Óticas Carol

29. Panvel

30. Paparotto Cucina

31. Pop Poke

32. Press Café

33. Reserva

34. Ri Happy Brinquedos

35. Ristorantino

36. Salvador Cervejaria

37. Supermercado Zaffari

38. Trópico

39. Yogini

40. Zeiss Vision Center

Torres corporativas (UMA Corporate e Z-Tower):

1. Agromai

2. Bradesco

3. Clínica de Oftalmologia Dr. Rafael Braga

4. Clínica Neurologia Dr. Pedro Schestatsky

5. Isla Digital

6. Ópera Soluções

7. Totvs

Fonte: Apuração Minuto Varejo