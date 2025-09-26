Fachada estampa nome do shopping do Zaffari que abre em outubro

A pouco mais de um mês da estreia do novo shopping center do Grupo Zaffari, o empreendimento ganhou o nome na fachada e já atrai atenção. Nessa quinta-feira (25), o complexo na região mais valorizada de Porto Alegre passou a ostentar Bourbon Carlos Gomes. O complexo fica na avenida Carlos Gomes, no bairro Bela Vista, e começou a ser implantado em 2019, pré-pandemia de Covid-19.
O shopping vai abrir em 31 de outubro,
segundo o grupo, que lidera o setor de centros comerciais e supermercados no Rio Grande do Sul
e é um dos maiores do Sul.
Livraria Paisagem é uma das marcas do mix de mais de 40 operações do novo Bourbon
MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC
O novo Bourbon tem 40 marcas confirmadas (confira lista no final) - entre operações de moda (nomes como a nova Farm (Farm ETC) estão no mix), telefonia, ótica, eletrônicos, calçados, livros, academia de ginástica, cinema e de gastronomia - restaurante internacional, nacionais inéditos no mercado local, fast-food e sorveterias. Também tem uma filial do supermercado Zaffari. Outros ocupantes estão nas torres corporativas.
Perto do Bourbon, outro complexo que está prestes a abrir é o Bordaza Shopping,
um mall menor e tem integrantes da família Zaffari
na sociedade.
Acabamentos do novo complexo da rede Bourbon vem com alto padrão e muito uso de madeira
MINUTO VAREJO/ESPECIAL/JC
Operações do complexo do Bourbon Carlos Gomes (Zaffari)
Shopping
1. Arranjos Express
2. Bah Restaurante
3. Bayard Esportes
4. Belshop
5. Bioma Brisas Salon
6. Bio Ritmo
7. Boali Healthy Food
8. Chase Brasil
9. Cinépolis VIP
10. Dipa Galetos & Grelhados
11. Donna Ly
12. Freddo Gelateria
13. Farm ETC
14. Farm Rio
15. Gafas & Co
16. Golden Chaves
17. Havanna Heladeria
18. Hering
19. Kopenhagen
20. Lavanderia Chuá
21. Livraria Paisagem
22. McDonald's
23. Milky Moo
24. Mixcell Prime
25. Momentos Tabacaria e Presentes
26. Narbona (uruguaio)
27. O Boticário
28. Óticas Carol
29. Panvel
30. Paparotto Cucina
31. Pop Poke
32. Press Café
33. Reserva
34. Ri Happy Brinquedos
35. Ristorantino
36. Salvador Cervejaria
37. Supermercado Zaffari
38. Trópico
39. Yogini
40. Zeiss Vision Center
Torres corporativas (UMA Corporate e Z-Tower):
1. Agromai
2. Bradesco
3. Clínica de Oftalmologia Dr. Rafael Braga
4. Clínica Neurologia Dr. Pedro Schestatsky
5. Isla Digital
6. Ópera Soluções
7. Totvs
Fonte: Apuração Minuto Varejo