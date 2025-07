Bordaza Shopping abre no 4º trimestre e confirma oito operações

Carlos Gomes, um dos endereços mais valorizados de Porto Alegre , anunciou quando vai abrir. O Bordaza Shopping, que tem entre os sócios um dos segmentos da família Zaffari, maior grupo varejista com atuação no Rio Grande do Sul, com supermercados e shoppings, vai ser inaugurado no último trimestre de 2025. Um dos shopping centers que vão estrear na avenida, anunciou quando vai abrir. O, maior grupo varejista com atuação no Rio Grande do Sul, com supermercados e shoppings, vai ser inaugurado no último trimestre de 2025.

O empreendimento tem uma lista de operações confirmadas. São 50 mil metros quadrados onde estão duas torres, área do mall e um residencial. A circulação diária é prevista em mais de 5 mil pessoas, considerando o entorno. Segundo os empreendedores - Bordaza é de Bortoncello, D'Agostin e Zaffari - , a estrutura principal já foi concluída e a finalização da segunda etapa da obra será "em breve".

Na lista de marcas, estão Maroto Okuwa, de gastronomia japonesa, em fase de finalização, e que tem unidade apenas em São Paulo. A coluna já tinha noticiado. Aliás, um dos trunfos do Bordaza era ter boa parte dos ocupantes de marcas que ainda não têm operações no Estado.

O restaurante Pobre Juan, na área de parrilla, vai compor o cardápio e vai ter vista para a reserva verde; o italiano Giardino di Mamma Gema, do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, está na lista, que tem ainda a cafeteria The Coffee, a Casa de Carnes Dom Hygino, a gelateria Santino, a Clínica B.unic (especializada em dermatologia), e o Dado Bier Food Hall. Outras marcas devem ser divulgadas, garantem os empreendedores.

Projeto mostra como vai ser o futuro Food Hall Dado Bier no empreendimento BORDAZA SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

O mall terá lojas de vestuário, cuja composição e busca de marcas teve curadoria exclusiva de Walter Rodrigues, que é um dos nomes badalados da moda brasileira.

As torres corporativas têm nomes como Tax Group, Dr. Fiscal, Banco Fiscal, SW Advogados, DSV, PwC Brasil, PagBrasil, Fami Capital, Scalzilli Althaus & Spohr Advogados, Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, Larca, Itaú, Elefante Letrado e Sodexo.

Outro complexo que vai abrir este ano perto do Bordaza é o Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, também aba Carlos Gomes.