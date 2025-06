Multinacional francesa e microcervejaria estão no cardápio do Bordaza Shopping

Dois nomes ligados à alimentação estão entre ocupantes de um dos novos shopping centers que Porto Alegre vai ganhar e os dois em uma mesma avenida na região mais valorizada da cidade. Curiosamente, o Bordaza Shopping e o Bourbon Carlos Gomes têm integrantes da família Zaffari entre acionistas. Mas essa é outra história e mais abaixo a coluna mostra a conexão. estão entre ocupantes de um dos novos shopping centers que Porto Alegre vai ganhar e os dois em uma mesma avenida na região mais valorizada da cidade. Curiosamente, o. Mas essa é outra história e mais abaixo a

As operações ligadas à alimentação são a multinacional Sodexo, francesa líder global em alimentação e facilities, já instalada em uma das torres corporativas do complexo que fica na esquina da Carlos Gomes com rua Alceu Wamosy, em zona onde estão alguns dos principais edifícios corporativos da Capital. O outro futuro ocupante será a microcervejaria Dado Bier, com previsão de montar um food hall no Bordaza.

A Dado Bier vai levar ao novo shopping, ainda sem data para abrir na área de lojas e serviços ao público, mas deve ser no segundo semestre, algo semelhante ao que tinha no Bourbon Country, onde desfez o contrato, mas o food hall continua. Já o Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, deve abrir em 28 de agosto, segundo apuou o Minuto Varejo.

A coluna Minuto Varejo fez uma reportagem no fim de 2024 descrevendo as unidades e como os empreendedores do Bordaza pretendiam povoar as construções. Já havia indicação de uma multinacional ligada à alimentação. O novo shopping segue o conceito de mall aberto, com um perfil de serviços, com restaurantes e outras atividades de alimentação, e algumas marcas de vestuário, informou, na época, um dos diretores do empreendimento, Matheus D'Agostin.

O complexo tem duas torres corporativas e outra residencial. A previsão é conectar o passeio (corredor aberto e dominado por paisagismo) com o complexo de prédios ao lado, onde tem hotel e saúde e corporativo, cujos ativos são dos acionistas do Bordaza (braços D'Agostin e Zaffari).

Os estacionamentos subterrâneos já são conectados. A previsão, e que é um dos principais argumentos para atrair marcas a se instalar no shopping, é que o fluxo será superior a 5 mil pessoas por dia, pelo menos durante a semana, ligadas às atividades profissionais e de atendimento.

Além de Sodexo e Dado Bier, um restaurante japonês vai estar no portfólio, o Makoto, que tem no shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Bordaza fica na esquina da rua Alceu Wamosy com avenida Carlos Gomes, e mais à frente terá novo Bourbon PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Sobre a relação entre os "Zaffari", é simples: Bordaza é de Bortoncello, D'Agostin e Zaffari, os dois últimos sobrenomes ligados à família do grupo empresarial, maior varejista de supermercados e shopping centers dão Rio Grande do Sul e possivelmente do Sul do Brasil - considerando número de unidades.

A microcervejaria "será o coração da nova Dado Bier, conectada às origens da marca que foi pioneira em cervejas artesanais no Brasil", diz a grife, am nota. A curadoria é de Manoela Bertaso, que prevê "comida autoral de cozinhas afetivas". O food hall terá palco para atividades culturais e eventos.

A Sodexo descreveu, embota em seu site, que "a nova sede é uma poderosa vitrine da nossa ambição de transformar o ambiente de trabalho por meio de experiências que impactam positivamente colaboradores, clientes e parceiros". Segundo a multinacional, o espaço tem "design moderno e flexível, desde estações ergonômicas, áreas colaborativas e inclusivas e micro kitchen".

A companhia estava em área que foi atingida pela enchente na Capital. "A nova sede é uma extensão do propósito da empresa de criar um dia a dia melhor para cada um", frisou Daniele Totti, vice-presidente de Estratégia, Marketing, Comercial e Performance da Sodexo, na nota no site.