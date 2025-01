Novo shopping do Zaffari começa a ter obras de futuras operações

Um dos novos empreendimentos do maior grupo supermercadista e de shopping centers do Rio Grande do Sul está "quase pronto" na região mais valorizada de Porto Alegre. O Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, começou a receber as obras de parte das operações que vão estar no mix, entre restaurante internacional, cervejaria e cinema que terá garçom e comidinha assinada por chef de cozinha para servir frequentadores.

Um detalhe importante: a região ganhará dois shopping quase ao mesmo tempo. O Zaffari diz que abre o novo Bourbon até junho. Mas a coluna Minuto Varejo apurou que a companhia está falando a futuros ocupantes que as instalações devem estar prontas para abrir até o Dia das Mães.

LEIA MAIS: Bordaza Shopping abre em 2025 na região mais valorizada de Porto Alegre

Além do Bourbon, o Bordaza Shopping, que fica no outro lado da Carlos Gomes, após a avenida Nilo Peçanha, mas no sentido bairro-aeroporto da Capital, está na etapa final de implantação e deve abrir no primeiro trimestre do ano. Marcas que não estão no mercado gaúcho vão figurar no mix, segundo os empreendedores, que, aliás, tem participação de ramos da família Zaffari. Bordaza reúne três sobrenomes: Bortoncello, D'Agostin e Zaffari.

LEIA MAIS: Zaffari prepara estreia de 14º shopping e em área nobre de Porto Alegre

No futuro Bourbon, "as obras das infraestruturas devem ser concluídas no mês de fevereiro", informa, em nota, o Zaffari. A coluna teve acesso a imagens internas de como está o complexo, em área onde ficam escadas rolantes e passeios, tendo nas laterais os espaços para as futuras lojas.

Carlos Gomes Square tem duas torres e terá o Bordaza Shopping, também ligado a um Zaffari PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Outra informação do grupo é que tiveram início os projetos e adequações para as instalações de futuros ocupantes nas duas torres corporativas, a Uma Corporate e a Z Tower. A dupla de edifícios vai reforçar a concentração de complexos imobiliários corporativos na região, onde estão os mais valorizados espigões com esse perfil na Capital. Onde fica o Bordaza (Carlos Gomes Square) estarão duas torres, ao lado do Carlos Gomes Center, com três espigões, entre eles um hotel e o Mãe de Deus Center, também Zaffari e D'Agostin.

"No centro comercial (Bourbon), estão começando as obras de algumas operações, principalmente as que demandam maior prazo para conclusão, como na área da gastronomia e de cinemas", detalha o grupo varejista.

grife de gastronomia será o Narbona, com unidades em Punta del Este e Carmelo, no Uruguai, e Miami, nos Estados Unidos. O Cinépolis VIP, primeira unidade do gênero na Região Sul, terá quatro salas. Um nome gaúcho também estará na operação: a No Bourbon, a, com unidades em Punta del Este e Carmelo, no Uruguai, e Miami, nos Estados Unidos. Oprimeira unidade do gênero na Região Sul, terá quatro salas. Um nome gaúcho também estará na operação: a Cervejaria Salvador, de Caxias do Sul , que já tem cinco unidades (Serra, Porto Alegre, no Pontal Shopping, e no Gravataí Shopping).

Maquete mostra o complexo, com shopping, torres corporativas e supermercado MINUTO VAREJO/JC

O empreendimento também terá um supermercado Zaffari, que fica em anexo do shopping, com acesso pela rua Furriel Luiz Antônio de Vargas. A unidade recebe "acabamentos internos finais" e aguarda a "chegada e a instalação dos principais equipamentos e mobília", segundo o grupo varejista.



Sobre a abertura do complexo, o Zaffari informou que a "previsão de inauguração de todo o complexo, torres e centro comercial está mantida para o final do primeiro semestre de 2025".

O novo Bourbon tem investimento de cerca de R$ 356 milhões. A construção começou antes da pandemia de Covd-19, de 2020, que gerou atrasos, influenciados também pela complexidade do projeto. O complexo atende requisitos das chamadas construções verdes. A certificação adotada é a da LEED, uma das mais relevantes no cenário internacional e mais buscada por grupos brasileiros. O Bordaza também segue a certificação e vai tratar 100% dos resíduos.

A área bruta locável (ABL) do novo Bourbon é de 12 mil metros quadrados. A previsão é 70 lojas e duas âncoras, entre elas o supermercado. O estacionamento tem mais de mil vagas cobertas.

O Zaffari tem 40 lojas de autosserviço no Rio Grande do Sul (38) e em São Paulo (duas), entre supermercados, hipermercados e atacarejos (dois Cestto e há mais cinco previstos para 2025, situados em Porto Alegre, Viamão, Canoas, Novo Hamburgo e Taboão da Serra (SP). São também 13 shoppings (setor que o grupo entrou em 1991), sendo 11 da bandeira Bourbon Shopping (10 no Estado e um na capital paulista) e mais Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar.