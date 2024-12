Cervejaria da Serra abre no Gravataí Shopping e prepara obra em novo Bourbon do Zaffari

Uma cervejaria da Serra Gaúcha acaba de reforçar a presença na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Salvador, que já está no Pontal Shopping, na orla do Guaíba na Capital, abriu em nova área do Gravataí Shopping, dos mesmos gestores do Pontal, o grupo AD, dedicada à gastronomia.

galeteria Mamma Mia, aberta em novembro. Na largada de 2025, a marca vai montar outra casa, desta vez no abrir no Bourbon Carlos Gomes em maio, comenta um dos proprietários da cervejaria, Claudio Costa. Boulevard Gastronômico tem ainda uma, aberta em novembro. Na, a marca vai montar outra casa, desta vez no novo shopping que o Grupo Zaffari que vai estrear na região mais valorizada de Porto Alegre. A previsão é, comenta um dos proprietários da cervejaria, Claudio Costa.

A nova unidade, quinta da cervejaria, tem menu variado e específico para a unidade, com serviço a la carte no almoço e jantar, além de pizzas, sanduíches e hambúrgueres. O local abre das 11h30min às 22h, diariamente. São 130 lugares na instalação.

A Salvador foi criada há sete anos em Caxias do Sul, começando com fábrica e venda de bebida para todo o Brasil, com foco em restaurantes e casas especializadas. São 14 cervejas diferentes produzidas na Serra.

A chegada da Salvador no empreendimento de Gravataí e ainda a previsão de ter unidade no Bourbon integra cenário de maior investimento dos shoppings gaúchos em segmentos de alimentação e bebida e lazer, para atender à demanda de consumidores, que buscam cada vez mais os ambientes para este tipo de destino.

novo Bourbon terá marcas internacionais e inéditas no Estado. O e inéditas no Estado. O Iguatemi Porto Alegre apresentou recentemente novo perfil do terceiro piso , da última expansão, e que será vocacionado para gastronomia e eventos.

A negociação com o Zaffari e o acerto com o Gravataí Shopping foram encarados pelos donos como "reconhecimento do modelo da marca".

"'Ë a comprovação de que Porto Alegre nos recebeu muito bem. Costa indica que a qualidade da bebida e dos ambientes foram decisivos para conquistar o contrato com o Zaffari. "Uma coisa você pode ter certeza: teremos, no nosso sexto ponto, uma casa completamente diferente, com tudo que temos de melhor."



A unidade do Bourbon terá quase 500 metros quadrados, sendo 260 metros quadrados de área interna e 220 metros quadrados externa. A capacidade será para 250 pessoas. Devem ser abertas de 40 a 50 vagas de empregos diretos.