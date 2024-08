Gravataí Shopping terá boulevard gastronômico e novas lojas somando R$ 30 milhões

único shopping da nona economia do Rio Grande do Sul vai entrar em nova fase. Ou melhor, já entrou. Frequentadores do Gravataí Shopping (GS), na cidade que tem a única montadora de automóveis do Rio Grande do Sul - a gastronomia e painéis estampam novas marcas na praça de alimentação. vai entrar em nova fase. Ou melhor, já entrou. Frequentadores do, na cidade que tem a única montadora de automóveis do Rio Grande do Sul - a General Motors vai investir mais de R$ 1 bilhão na unidade -, já perceberam novidades. Tapumes demarcam a nova área de

As intervenções, lideradas pelo gestor, Grupo AD, que assumiu em 2023 a operação, fazem parte de uma primeira fase para turbinar a Área Bruta Locável (ABL), de passa de 22 mil metros quadrados para 23,1 mil. No futuro vai ter expansão física. Mais detalhes da ampliação vão estar em conteúdo da coluna Minuto Varejo. A fachada também será revitalizada.

No atual movimento, a previsão é de aporte de até R$ 30 milhões, sendo R$ 15 milhões de recursos injetados por investidores e pela AD (R$ 7 milhões já aplicados) e mais de R$ 15 milhões estimados na implantação das novas operações pelos proprietários das unidades, projeta Mário Almeida, coordenador de Administração Geral da AD, grupo que comanda ainda Pontal Shopping, Shopping Pelotas e Passo Fundo Shopping.

Almeida cita que a grande aposta é o novo espaço de alimentação. Será o Boulevard Gastronômico, já em obras aceleradas e em espaço aberto, ao lado da filial do supermercado Rissul, do grupo Unidasul. Na área, abrem até fim de outubro unidades do Mamma Mia (com restaurante e fast-food da versão Express), em 400 metros quadrados, e a Cervejaria Salvador (de Caxias do Sul e presente no Pontal). A cafeteria Cheirin Bão também vai desembarcar no boulevard este ano. A Bear Plush Entretenimento vai ser instalada como opção para crianças.

Para 2025, vão ter mais duas marcas, uma delas nacional e de referência em carnes que está na reta final de contrato. "A marca está em todo o País. São operações nacionais para dar um toque na nova área", diz Almeida, que faz suspense dos futuros ocupantes. O restaurante de carnes será a segunda unidade no Estado. "A outra fica em Porto Alegre", deixa escapar o coordenador. "As duas abrem até julho do ano que vem", adianta ele.

Almeida diz que há conversas com a rede Mania de Churrasco, ligado ao grupo South Rock, ex-Starbucks e Subway e com empresas em recuperação judicial, mas para outros complexos sob gestão do AD em solo gaúcho.

A área de alimentação do Gravataí Shopping passará de 12 para 18 operações na praça de alimentação. Já abriram Trópico e vão desembarcar Fold NYC Pizza Style (de Porto Alegre e que abriu recentemente no Porto Alegre Centerlar), Chiquinho (sorveteria) e KFC, a marca norte-americana de frango frito. Vai ter mais duas - uma de comida japonesa e outra de hamburguer. "São duas operações com contrato quase fechados", explica Almeida.

Na área interna do complexo, vão ser feitos ajustes nas instalação para abrir espaço a novas unidades, em busca de mais âncoras. A Americanas terá redução para menos da metade do atual espaço, de 1,8 mil metros quadrados. O gerente geral do GS, Marcio Porto, diz que já tem negociada a vinda de uma rede de Santa Catarina que atua com calçados e confecção. Uma loja nacional de vestuário jovem também vai entrar no mix.

"Em 2025, vai ser outro shopping", avisa Porto. A Casa Maria vai dobrar de tamanho, chegando a 500 metros quadrados. Este ano já abriram Natura, Bagaggio e Nova Era Cosméticos. Andando pelo empreendimento, percebe-se ainda muitas áreas fechadas e com tapumes. Os ajustes de espaços deve

Enchente gerou alta de 40% nas vendas do shopping de Gravataí

A enchente que abateu outros polos comerciais, como Porto Alegre e Canoas, fez disparar a venda no Gravataí Shopping. "Fizemos todo um trabalho de ajuda nas cheias, mas Gravataí teve a sorte de não ser atingida. O crescimento foi de 40% de fluxo e vendas em maio, junho e julho", contabiliza Mário Almeida, coordenador de Administração Geral da AD.

"As pessoas revisitaram o shopping. Isso é hábito e depois retornaram", associa Almeida. A bilheteria de cinemas, com o filme Divertida Mente 2, que impactou o setor em muitas cidades.

Manter o fluxo será o desafio do empreendimento, se der uma atração na vizinhança. "Gravataí, com quase 300 mil habitantes, comporta um shopping regional", aposta o gestor.

O prefeito da cidade, Luiz Zaffalon, esteve no lançamento das novas áreas e valorizou a condição geográfica e livre de impactos do evento climático. "Muitos empreendedores estão nos procurando. Gravataí, na grande enchente do Estado, ficou com cabeça, corpo e membros fora da água. Para provocar, Zaffalon ainda citou: "Se o aeroporto estivesse aqui, até voo no Rio Grande do Sul tinha".

O prefeito se referiu ao terminal Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado pela inundação e até agora sem operação aeroviária, prevista para voltar em outubro, apenas com embarques. Os voos são feitos na Base Aérea de Canoas.

O primeiro semestre registrou alta de 14% nas vendas ante o mesmo período de 2023. O fluxo é de 200 mil pessoas por mês, alta de 5% entre janeiro e junho, diz a gestão.