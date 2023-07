Novo gestor e sócio do Gravataí Shopping comanda mais 3 empreendimentos no RS

Depois de ter trocado de dono em meio à falência da Magazine Incorporações (ligada a acionistas do M.Grupo), o Gravataí Shopping, único da cidade na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) e uma das maiores economias gaúchas, ganhou novos investidor-dono e gestor, tudo no memso pacote.

O grupo AD Shopping, que já administra três empreendimentos no Rio Grande do Sul e mais de 40 em todo o País, informou, em nota, que comprou parte do ativo hoje com 80 operações comerciais. O negócio envolveu R$ 15 milhões. Segundo o AD, o valor seria um aporte inicial "para modernizar a infraestrutura" e "será dividido entre o grupo e os demais sócios do shopping".

O Gravataí Shopping foi inaugurado há quase 10 anos, em novembro de 2013, em evento mega badalado pelos então acionistas do M.Grupo, que tinha à frente o empresário paulista Lorival Rodrigues. O grupo ia fazer a torre mais alta do Estado, também na área onde fica o shopping da cidade da RMPA. O prédio nunca saiu do chão.

O negóc,io com o AD foi oficializado este mês, diz o grupo, que está à frente do mais novato dos shoppings da Capital, o Pontal Shopping, na orla do Guaíba, e ainda do Passo Fundo Shopping e do Shopping Pelotas.

"Entre os planos, está a atração de marcas nacionais e valorização dos empreendedores locais e dos atuais lojistas que acompanham o shopping nos últimos anos", projeta o gestor-sócio, na mesma nota.

A gestora de shoppings, a Pró-Overseas, que administra o Shopping Total, em Porto Alegre, e chegou a fazer a modelagem comercial do Pontal, tinha sido nomeada pela Justiça para gerir o empreendimento de Gravataí em 2017. Antes da entrada da AD, a Shopping Council fazia a administração do centro comercial.

No empreendimento que ganhou nova gestão e sócio, são cinco lojas âncoras, entre elas um supermercado e uma academia, quatro megalojas, 80 operações de segmentos diversos, oito lojas de fast-food, cinco salas stadium de cinema da rede Arcoplex, play, e mil vagas de estacionamento. Renner, Riachuelo, Rissul, Americanas e Academia Engenharia do Corpo estão na operação.



O AD diz que "planeja atrair novos investimentos e marcas nacionais". "Entre os objetivos, também está intensificar as campanhas sazonais e os eventos culturais, já que o shopping é reconhecido pela sua programação ativa, especialmente, nas principais datas do varejo".



"Gestão trará sinergias valiosas e oportunidades de conquistar ainda mais resultados positivos do que aqueles já acumulados ao longo dos últimos dez anos", aposta Mário Almeida, coordenador de Administração Geral da AD, no comunicado.