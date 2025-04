Lee Peterson, atração da NRF, estará pela primeira vez na Feira Brasileira de Varejo

Lojista que nunca foi à maior feira de inovação e tendência do varejo no mundo, pelo menos para a fatia ocidental, vai ter a chance de ver e ouvir uma das atrações do palco de conferencistas do evento. Lee Peterson, da consultoria WD Partners, que apresentou na NRF Retail's Big Show 2025 o conceito de "slow retail", com novos insights e provocações sobre a loja física, vai aterrissar na Feira Brasileira do Varejo (FBV), que será em maio em Porto Alegre.

A organização da FBV, que chega à 11ª edição, confirmou que Peterson estará entre as atrações e encara o nome como uma das "estrelas da programação" deste ano. O norte-americano vai falar em 22 de maio sobre “O que traz os consumidores de volta? A chave para vencer no varejo brasileiro”.

Quem não se inscreveu ainda, pode conferir o programa e como vai ser o evento pelo feirabrasileiradovarejo.com.br

Na edição da NRF, em janeiro, em Nova York, que teve cobertura do Minuto Varejo, Peterson listou 25 razões que fazem os consumidores não quererem comprar na loja física e mapeou o que é preciso fazer para ter o cliente no ponto físico, que ele reuniu sob o guarda-chuva do "slow retail".

"Slow não significa ir devagar, mas fazer as coisas de uma forma melhor. Dedicar mais tempo e atenção a aspectos como funcionários (atendimento), produtos e observar as pessoas (que estão nas lojas)", descreveu Peterson, em entrevista à coluna, logo após concluir a conferência no palco da NRF, no Javits Center, em Manhattan.

O desafio para o varejo é ser relevante para disputar a atenção, em meio a mais opções e entregas cada vez mais rápidas dos canais digitais. Mesmo com mais rapidez e oferta, as plataformas não vão acabar com a loja, acredita Peterson. Os pontos têm outras funções, mas precisam ser aplicadas.

Vai ser a primeira vez do vice-presidente executivo de Liderança de Pensamento da WD no Rio Grande do Sul. O especialista já esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro, contou para a coluna. Sobre a expectativa de estar na FBV e interagindo com o público, Peterson comentou:

"Minhas expectativas são quase as mesmas que as da NRF, muitas pessoas, público solidário. Vou levar conteúdo semelhante ao da feira em Nova York", adiantou o palestrante.

Na edição deste ano do evento promovido pela Federação Nacional do Varejo norte-americano, o consultor chegou a falar em português e teve muita tietagem de participantes brasileiros, que formam a maior delegação estrangeira na NRF, com exceção do Canadá.



A coluna perguntou recentemente a Peterson se há semelhanças entre o varejo do Brasil e o dos Estados Unidos:

"As coisas acontecem nos EUA muito mais rápido do que em outros lugares. Meus contatos europeus dizem que é por isso que eles ouvem os americanos sobre o varejo", anotou o vice-presidente da WD Partners.

"Os problemas dos EUA são mais amplificados, mas muitos dos nossos problemas, de fato, se aplicam ao Brasil também, como a explosão de compras on-line e como tornar as lojas físicas mais interessantes", deu a pista o conferencista que estará em Porto Alegre.

Quem é Lee Peterson

O vice-presidente da WD Partners tem mais de 40 anos de experiência e tem focado os estudos, com pesquisas extensas ouvindo consumidores, em entender os movimentos do varejo, trazendo "tendências culturais, demografia do consumidor e comportamentos de compra em diversas indústrias". Já atuou em consultorias para Samsung, Walmart, New Balance, Luxottica e CVS Pharmacy.